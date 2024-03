Analitičarka uvjerena da Milanović neće otići s Pantovčaka: 'Nema šanse'

Izborna kampanja još nije ni počela, a političke stranke i formacije već su odaslale svoje ključne poruke. U fokusu su zasad ipak 'pikanterije', pa nema tko ne zna da je Andrej Plenković odsad i na TikToku, da Nikola Grmoja 'repajući' diže barjake i slavi Badnjake, da je SDP posegnuo za Alkom Vuicom, a HDZ nagradio HDS-ovog Hrvoja Zekanovića. Svi su akteri, međutim, u sjeni možebitnog idućeg premijera, predsjednika Zorana Milanovića. Što tek očekivati u kampanji?

Analizirajući dosad viđeno u strankama koje po anketama prelaze izborni prag, komunikologinja dr.sc. Ljiljana Buhač za početak napominje da je HDZ donekle promijenio retoriku, ali i neke od ključnih aktera u predizbornim javnim nastupima. Kao i do sada, premijer Plenković govori samo u uspjesima, ali su neki drugi likovi preuzeli čerečenje SDP-a. 'Plenković ne želi ulaziti u konfrontaciju s Milanovićem, netko ga je tu dobro savjetovao', kaže analitičarka, dodajući da premijer još tu i tamo pusti kritički glas, ali sve manje manje ulazi u verbalne okršaje. Dapače, u srijedu je odaslao i natruhu samokritike, rekavši da mu je žao što plaće i mirovine nisu više rasle.

'Dosad je sve bilo savršeno, nisu griješili. Sada je ipak dao nešto prostora, nije rekao 'nismo uspjeli', ali je ipak poručio da to možda nije bilo u onolikoj mjeri koliko je on to htio', kaže Buhač. Što se tiče SDP-a, izdvaja 'dosta agresivan ulazak u kampanju'. 'I sami SDP-ovci znaju da im lider nije ono za što se predstavlja. Čak i sad, dakle, on se nastoji nametnuti kao lider, gurat će na valu Milanovićeve priče, dok Milanović sebi stvara političku štetu. Smatram da on neće odstupiti s dužnosti predsjednika. To je jedna lagodna situacija, ne mora puno raditi. SDP će vjerojatno istaknuti nekog drugog, ali to neće biti Grbin', procjenjuje komunikologinja.

Iako je Milanović rekao da 'nije moguće' da ostane na Pantovčaku ako će doći u priliku biti premijer, Buhač smatra da nema šanse da se predsjednik preseli u Banske dvore jednostavno 'zato što je lagodna osoba, nije netko za rad'. Pritom kaže da je u vrijeme premijerskog mandata Milanović 'imao sreće s dosta dobrim ljudima oko sebe'. Na opasku da bi se takvim manevrom, u slučaju poraza, i Milanović i Grbin politički upokojili, kaže da oni u ovom momentu ne razmišljaju na taj način. Uvjerena je da je Grbin samo isturen za nekog drugog, no pitanje je tko će to biti. 'Vidjeli ste da je Grbin odahnuo. On je bio u grču, jer voditi državu.. U početku je bio nadobudan, ali netko ga je vjerojatno posjeo i rekao mu da on nema taj kapacitet, ta vlada bi se brzo raspala', smatra Buhač. Na pitanje tko bi onda vodio novu vladu ako ne Milanović ili Grbin, bi li to možda bio Radimir Čačić, kaže da SDP-ovcima 'treba netko čvršći, a to bi definitivno mogao biti i Čačić'. Komentirajući dalje Milanovićevu poziciju, Buhač kaže da on svojim učestalim istupima radi dobro HDZ-u.

'Ako tako nastavi, stvarat će sam sebi sve veći problem i na ovim i na predsjedničkim izborima. Vidite da traži rupe u Ustavu, na to ljudi u početku mogu gledati kao na zabavu, ali kada će zaokruživati na listiću razmislit će o tome. Ne radi dobro, trebao je ostati izoliran. Umjesto toga vodi svoj osobni rat s Plenkovićem, kalkulira između Domovinskog pokreta i Mosta, trguje sa svima', kaže Buhač. Po pitanju Plenkovića, kaže da premijer ima tanke živce jer mu je previše ministara otišlo u neželjenom smjeru. 'Ali nikome na čelu ne piše je li pošten ili nepošten. Netko može biti poslušan do momenta dok ne dobije priliku da počne krasti', kaže analitičarka, dodajući da je Plenković to mogao okrenuti u svoju korist naglašavajući da on 'čisti ovo društvo', no umjesto toga okrenuo je situaciju protiv samog sebe. Buhač pritom napominje i da je Plenkovićev kadrovski bazen mali, pa mora posezati za nezavisnima, a 'nitko se više neće učlaniti ni u HDZ ni u SDP'.

Po njenom sudu, Možemo! je vrlo mala stranka koja još uvijek ima samo lokalni potencijal, iako privlači nove ljude. Most nema stvarnog kapaciteta dok god su mu na čelu isti oni koji su sudjelovali u fijasku s Plenkovićevom vladom, dok se Domovinski pokret počeo okrupnjavati jer 'iz HDZ-a bježe u DP'. Penava nije istaknuo kandidaturu za premijera, a Buhač smatra da on definitivno ne bi bio najbolji kandidat za tu dužnost. 'Nemam ništa protiv čovjeka, ali mislim da nema taj kapacitet da može voditi državu i imati konce u rukama', tumači, dodajući da HDZ-u nije problem Most, nego upravo Domovinski pokret. S druge strane, Plenkovićev problem je to što nikome ne vjeruje i sveo se na tri, četiri čovjeka s kojima najuže surađuje. 'Vladar Hrvatske' Komentirajući oporbene poruke o premijerovom 'zarobljavanju institucija', ocjenjuje da on jednostavno postao - vladar Hrvatske. 'Nije imao nikakve oponente, SDP je bio takav kakav je, Možemo! i Most uopće ne percipira, a Domovinski pokret je držao sa strane, nije puno dirao po njemu jer sigurno računa što bude bilo', tumači. Nadovezuje se da i Milanović sada koristi sve njih, 'šeta i po Možemo, i Mostu i Domovinskom pokretu, više se okrenuo prema desnici jer zna da desnica može ugroziti HDZ'.

Na pitanje o uvijenom kritičkom nastupu Tonina Picule u odnosu prema Milanoviću i Piculinim kapacitetima da preuzme SDP, kaže da tog europarlamentarca doživljava kao kompetentnog za ono što trenutno radi, ali nije sigurna da bi mogao voditi tu stranku. 'Naravno, treba im pametan čovjek, ali to treba biti i čovjek koji zna odigrati ispod žita, koji zna napasti. Mislim da je Picula prekulturan za taj posao; nema dovoljno hrabrosti, drskosti da kaže 'dosta'', ocjenjuje analitičarka. Ona ne bi povlačila paralele između ove situacije i one u kojoj se Plenković, kao jedini kritički glas protiv Tomislava Karamarka, 2016. nametnuo za vođu HDZ-a. 'Moramo znati da je Plenković išao s pozicije da će pobijediti, a Picula nema potporu unutar SDP-a. Za voditi stranku treba lucidnosti i drskosti, i pluseva i minusa'. Žetončići i estradizacija Na tragu minusa, o idućoj vladi opet bi mogli odučivati 'žetončići', pa se čini da se taj fenomen u hrvatskoj politici pretvara u tradiciju. 'Naravno, to je folklor', kaže Buhač. S druge strane, tu je i estradizacija politike. 'Vidjeli smo Alku Vuicu, ona može pet ljudi privući na listu SDP-a', ocjenjuje, uz napomenu da su mnogi u politiku ušli 'zbrda, zdola', a sada stvaraju drukčiju sliku o sebi, što kod birača nije poželjno. Pritom ističe primjere pomnijeg stiliziranja Sandre Benčić, ali i 'pjevačkog' nastupa Nikole Grmoje. 'Bilo je nezamislivo da on repa, jer za to moraš imati i malo empatije, a on je isključivo krut čovjek, nema te emocije'. Most, kaže, u ovom predizbornom trenutku ne mogu spasiti ni Raspudići, podsjećajući da je Nino Raspudić vrludao od lijevih do rigidno desnih pozicija, a sad se vraća na centar, traži se. 'On je preozbiljan čovjek da se traži cijeli život... Ide prema interesu', zaključuje Buhač.

Točka na 'i' Šteta je, naravno, što odlukom Andreja Plenkovića u kampanji neće biti sučeljavanja premijerskih kandidata. Jasno, takva odluka naslanja se na odluku Ustavnog suda o Milanovićevoj poziciji, ali je kao 'točka na i' premijerovog mandata zato došlo njegovo objašnjenje o tome zašto se neće sučeliti sa Sandrom Benčić i Nikolom Grmojom. 'Drugi kandidati ne postoje', odrezao je Plenković. 'Naravno, on je trebao reći 'ne želim se sučeljavati jer nemamo kandidata SDP-a', mogao se tako izvući, Ili reći da se uopće ne želim sučeljavati. On može misliti da Benčić i Grmoja kao kandidati ne postoje, ali ne smije to izgovoriti', napominje Buhač. Dodaje da Plenković očito taj dvojac ne cijeni kao političare.

