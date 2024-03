Milanović: 'Danas sam gledao ovu nesreću, ovo što Plenković izvodi s loptom'

Na pitanje kad će podnijeti ostavku odgovorio je kako se 'to zna'.

'Protiv sam ilegalnih migracija. Oni dolaze, prolaze kroz Hrvatsku i tu realno rade nered, to nisu ljudi nad kojima se treba rasplakati'.

Zašto vi to niste napravili kao premijer?

'Niste tak bedasti. Pa da Jandroković preda Reineru? Taj koji preuzima dužnost, on će sam odrediti tko njega nasljeđuje. Što ako dam ostavku? Reiner ne može biti na listi. Hoće li propasti cijela lista? Znate što bi napravio? Dao bi mandat onome tko ima relativnu većinu u nadi da će to biti HDZ. Ja to neću napraviti, dat ću kao predsjednik mandat onome tko ima većinu ', odgovorio je Milanović.

Je li opcija da ne postanete premijer, a ostanete na Pantovčaku? 'Nije moguće. Plenković nema koga nije ogadio s pozicije moći. Jedno je kad mu govorim kao najmoćnijem čovjeku u državi, a drugo je kad se on otresa za zastupnike. Taj čovjek je grozan, bešćutan .'

Na pitanje je li se živjelo bolje kad je on bio premijer odgovorio je kako je Hrvatska bila uređenija.

'Što mi znamo o tom propucanom autu? Navodno je pucano na čovjeka koji je prisegnuo za državnog odvjetnika. Pa tko bi to trebao znati nego predsjednik države? Kad ćemo saznati kako su ta zrna dospjela tamo? Možda se netko dosjetio da napravi halabuku da dobije zaštitu.'

Iz HDZ-a kažu da ste se nakon Slovenske počeli drugačije ponašati...

'Ako imaju nešto za reći, neka kažu. Ova država može osigurati u prvoj godini mog mandata 750 milijuna eura da mirovine mogu hvatati korak s plaćama. Plaće su narasle oko 20 realno u ovih 7 i pol godina. Manje nego u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, predzadnje u Europi.

Vlada nacionalnog spasa, koga uključuje?

'To je tema za razgovor nakon što se prebroje glasovi. S Penavom nisam razgovarao o tome. Ista stvar s Mostom. Neće biti jednostavno. Ima dosta animoziteta među opcijama iz ovog mandata Sabora. Kad netko uđe u Sabor s jednom opcijom a zatim krene s drugom', pojasnio je.

'Pročitajte presudu za Sauchu, ovo što ste rekli nije baš najkorektnije. Čovjek se prepao zatvora. Pogriješio je u nekim stvarima, ništa mu nije dokazano. Uništili su čovjeka, žao mi ga je, sam je doprinijetio. To je normalna pojava u Hrvatska, to svi rade za novac, Saucha je to napravio iz straha', tvrdi Milanović.

Ustvrdio je kako se ne boji poništenja izbora.

'Ne bojim. HDZ-ova predsjednica je prijetila raspuštanjem Sabora jer se još nije formirala nova vlada. Ja to nikada ne bih napravio, dok mi to ne bi reklo +76 zastupnika. Da mi kažu, nema većine, ne možemo se dogovoriti, ali išli bi na nove izbore. Moja uloga nije uloga suca. Ja sam tu jedna vrsta administratora.'

Nije ga strah Ustavnog suda.

'Što oni mogu predsjedniku? Što, nemam pravo govoriti? Govorit ću. Moje djelovanje zadnja dva dana je dovelo do neplaniranog povećanja mirovina. Moje opažanje i dvojice ljudi, što HDZ stvarno nudi. Prokazalo se da umirovljenike uzimaju zdravo za gotovo. Uskršnja košarica, nešto što vi možda ne brojite, je poskupila 30 posto u godinu dana. To je inflacija pohlepe. Porezi će biti manji za oni koji budu isplaćivali veće plaće ljudima. Govorim o onima koji imaju dobit. A porez na dobit veći na one koji ostvaruju ekstraprofit, strani trgovački lanci, banke. Inače, poreznu reformu sam počeo ja.'

Plenković se pojavio na TikToku, hoće li i on?

'Ja imam osjećaj stida u nekim situacijama. Danas sam gledao ovu nesreću, ovo što Plenković izvodi s loptom. Kaže, savjetovali su nas da...mislimo da ćemo imati novi lanac komunikacije. Pa kakav si lanac komunikacije s tim klincima imao do sada? Nikakav. Moram razmisliti dva tjedna, moram vidjeti neki prirodniji način, možda, sada kada sam ovo vidio. Dva tjedna prije izbora, što bih sad trebao? Podigao sam mirovine za 300 eura, ti šlampavci su zaboravili na to."