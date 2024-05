Milanović zbog rezolucije o Srebrenici napao Plenkovića: To je protuustavno

"Tamo se dogodio strašan zločin i sud ga je nazvao genocidom. Nikakava definicija ne može promijeniti činjenicu da je tamo jedna grupa manijakalnih ubojica smaknula 5000, 6000, 7000 tisuća muškaraca svih uzrasta i to će uvijek ostati tako", rekao je Milanović i dodao da je vrijeme "da se to zatvori i da se počne normalno živjeti u BiH".

Dodao je da o rezoluciji, koju je Hrvatska kosponzorirala i za koju je glasala, nije unaprijed razgovarao s premijerom Andrejom Plenkovićem.

"To su odluke koje se po ustavu ne donose bez predsjednika. Plenković to radi bez posljedica, ali to je totalno protuustavno ponašanje", rekao je. "Meni je sadržaj te rozolucije nesporan, ja bih je podržao, ali to je napravljeno meni iza leđa i bez konzultacija".