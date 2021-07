Milanović se obračunao s protivnicima oko Vruje, novinara Dežulovića nazvao 'Ragnarom', pa poručio: Ako je bespravno, rušite to! Što čekate?

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je na predstavljanju dokumenta 'Dugoročna razvojna vizija Banije' u organizaciji Ureda predsjednika RH u Glini. Nakon toga dao je izjavu za medije

'Što znači obavezno cijepljenje? Pod prijetnjom izravne sankcije, to je kao vojna obveza', kazao je Milanović.

Dodao je da se uvjetuje to da se cijepi i djecu. 'Čovjek je danas samostalniji, svjesniji i uspravniji no ikad, što ne znači da bolje vidi', dodao je.

Naglasio je da je pravni okvir jako bitan.

Kazao je i da nema dvostruke kriterije kada je pravosuđe u pitanju, što je Plenković jutros ustvrdio.

'Kada ti netko donira u kampanji iznos koji je jedan promil od ukupnog broja donacija, onda takvog čovjeka pitam jesi li siguran želiš li to. Kada kažu da su spremni, ja im kažem ok, ali nema nikakvih protuusluga... Koga ja to štitim i kojim ga sredstvima mogu štititi?' kazao je oko devastacije uvale Vruja. Rekao je i da je u njegovu premijerskom mandatu zaustavljena ilegalna izgradnja.

'Iza svega ovog stoje deseci odobrenja županije i javnih poduzeća iza kojih stoji HDZ. Ja nisam plačljiv, ne diraj mi mamu, ne diraj mi sina koji je već punoljetan. Kažem: Udri, samo ne laži!' napomenuo je.

Kazao je da 'Plenković snop svjetla preusmjerava na sebe'. 'Ako je to tamo protupravno, neka to sruši, no ja nisam toliki stručnjak dok nisam provjerio sve dokumente i tko je tu u pravu. Bilo kakvim balvan-revolucijama i šatorašenjem nećemo riješiti ništa. Privatna imovina je privatna imovina i jedan od temelja građanskog, liberalnog, modernog društva. Ne dizati revoluciju i narodne prosvjede...

Zvat ću decu, sruši, ruši to. Meni niti iz džepa niti u džep. Neka taj stariji gospodin izađe pred kamere. To će biti nekakav butik hotel jer je prije bilo stovarište narkomana. Netko će to već uzeti i to će na kraju biti hotel. Fućka se meni za to', kazao je.

'Taj čovjek je proizvođač, proizvodi obuću, izvozi. Smatram da bi takvih ljudi trebalo biti više. I da, upoznam takve ljude nakon što sam bio premijer', kazao je.

'To je hajdučka pravda i balvan-revolucija. Srušite to!' kazao je opet o prosvjedima oko Vruje. Novinara Borisa Dežulovića nazvao je 'Vikingom' i 'Ragnarom'.

Zamoljen da komentira raspravu oko LGBTIQ osoba i prijetnje mostovcima, kazao je da su oni konzervativni dečki, no da je ovo moderno vrijeme. 'Zadovoljan sam što je moja vlada uvela istospolno partnerstvo. Riječ huškanje, to je Plenković. Isto tako pozivam Petrova i Grmoju da prihvate to da se svijet mijenja i da pogled iz Metkovića ima jednu dimenziju, a iz Splita drugu dimenziju', kazao je.

Na pitanje o cijepljenju, kazao je da kod njega u uredu ima nekoliko njih koji se ne žele cijepiti. 'Što da radim s tim, da ih prokazujem? Čime će nas to učiniti boljima i sretnijima? Ako se nećeš cijepiti, najviše izlažeš sebe. Cjepivo je dobra stvar i pomaže', kaže.

Na pitanje može li država ucjenjivati poduzetnike oko cijepljenja, a ne one u javnom sektoru, kazao je: 'Pitajte Plenkošenka.'

'Iza Vruje se skriva HDZ, HDZ, HDZ, županija, županija, županija, država, država, država', zaključio je.