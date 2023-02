[VIDEO] Milanović: Srbija će morati priznati Kosovo i shvatiti da je prevarena ljubavnica Rusije. Ili ljubavnik

Afer AP: 'Idemo vidjeti je li premijer bio pokrovitelj'

Milanovića su pitali i da komentira poruke HDZ-ovih ministara direktoru Hrvatskih šuma oko zapošljavanja.

'To je najvažnija tema za Hrvatsku u ovom trenutku, nažalost. Mora imati svoj pravosudni epilog jer to su dokazi. To se dogodilo. Na takvim dokazima bivši zagrebački gradonačelnik išao je mjesecima u zatvor', podsjetio je, dodajući da to nije obrani u interesu puštati u javnost.

'Netko je oteo državu, netko smatra da je svako državno poduzeće njegovo leno, na koje može raspoređivati svoje kmetove'.

'Nitko ne upire prstom u premijera da je on to radio, ali idemo vidjeti je li bio pokrovitelj', kazao je, dodajući da ga cijelo to stanje društva kao hrvatskog građanina 'obezdušuje'.