Milanović s 'opančarima' glavna vijest u Srbiji: 'Opet vrijeđao i lupetao, pa ga uhvatio trenutak lucidnosti'

Srpski portal Blic osvrnuo se na današnji nastup predsjednika Zorana Milanovića u tekstu podužeg naslova 'Uspoređujete mi Srbe opančare s Rusima' - Milanović opet vrijeđa i lupeta, pa ga uhvatio trenutak lucidnosti: 'Oteli smo Kosovo od Srbije'

'Srbija i Rusija nisu isto. To je nažalost bolna činjenica i opasnost. Anektirali smo Kosovo. Mi i međunarodna zajednica. Uzeto je od Srbije. Tko je to napravio nego mi? Jesmo priznali Kosovo? Nije aneksija, nego otimanje. Kako se to zove? Ekstrakcija. Nije šija, nego vrat. Ovo nije dovođenje u pitanja Kosova, nego cijelog koncepta', rekao je, između ostalog, Milanović.