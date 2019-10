Milanović otkrio kakav profil birača će glasati za njega i poručio: Mijenjati se neću, ali mijenjat ću Hrvatsku

Predsjednički kandidat Zoran Milanović boravio je danas Šibeniku gdje je odgovarao na pitanja novinara

Upitan očekuje li veliku podršku Šibenčana kazao je sljedeće: 'To je uvijek neizvjesno. Očekujem podršku, naravno. Svaki put je borba za povjerenje i ljudsku vjeru. Uvijek moraš doći do ljudi, pa to pokušavamo, da Hrvatska bude zemlja s bojom, okusom i mirisom', javlja N1.

Nije želio komentirati nastup aktualne predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović i njenu objavu da će se opet kandidirati.