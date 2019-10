Zoran Milanović: Veća je vijest to da je sutra srijeda nego da će se predsjednica kandidirati

Predsjednički kandidat Zoran Milanović (SDP) dobio je potporu Stranke umirovljenika na obilježavanju Međunarodnog dana starijih osoba na zagrebačkom Trgu bana Jelačića

Upitan da komentira nedolazak predsjednice na isti događaj, Milanović je rekao: 'Tko je to organizirao? Bandić? Zar on nije trebao dati neku izjavu do 30. rujna? Po julijanskom kalendaru možda?' te dodao:

'Bandić je opsjednut mnome. Misli da sam ja u korijenu njegovih problema, a ja to nisam, on si je sam najveći neprijatelj. Neka me ostavi na miru ili neka me ne ostavi na miru... poručujem mu da ja nisam u korijenu njegovih problema. Želim mu zdravlja, ozbiljno, ne s figom u džepu', rekao je Milanović.

Za Milanovića, kako je rekao, nije vijest to što će predsjednica Kolinda Grabar Kitarović u srijedu objaviti kandidaturu jer, kako je dodao, nije ni on formalni kandidat jer nije skupio potpise.

'Ovo je sve u sferi opipavanja. Nemamo potpise, nema ih ni ona, no nekoliko puta je dosta jasno rekla da će se kandidirati. Ako predsjednica sutra objavi kandidaturu, onda će sutra veća vijest biti ta da je sutra srijeda. Dakle, građani i građanke, sutra je srijeda', poručio je Milanović.