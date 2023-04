Milanović protiv ukidanja općina: Ima lopovluka i uhljebljavanja, ali to nije razlog

"Da se ne lažemo, ima i lopovluka i uhljebljavanja, ali to nije razlog za njihovo ukidanje jer benifiti i koristi pretežu u odnosu na nedostatke. U tih 520 i nešto gradova i općina ja jedino vidim želju ljudi da se odvoje i formiraju neku novu općinu", kazao je ocijenivši da je sadašnji sustav općina u Hrvatskoj održiv, i nije loš.

Milanović: Oprezno oko osnivanja regija, centralizacija je u brojnim segmentima nužna i potrebna

Podupro je i ostanak županija dok je u svezi osnivanja regija izrazio oprez rekavši da je centralizacija države u brojnim segmentima nužna i potrebna.

Kazao je i da je sustav u Hrvatskoj postavljen na način da ti ne dozvoljava da na plaće zaposlenih trošiš više od 18 posto proračuna. "Šta tu nije jasno? To u startu govori da ne možeš zapošljavati koliko hoćeš. Nekom ćeš, nažalost, pogodovati i netko će se osjetiti zakinutim i nezadovoljan, ali sustav kao sustav funkcionira i ne bih ga prepisivao niti jednoj političkoj garnituri", rekao je pozvavši mikanovačke općinske vlasti da iskoriste svaki euro iz fondova Europske unije.

"To je i glavni smisao članstva u EU. Nije to zajednička vanjska politika, nisu zajednički ratovi i sukobi s trećim, četvrtim i petim zemljama. Naš interes je da se od toga bolje razvijamo i čuvamo svoje. Tko god misli da ćemo za za 20, 30 ili 50 godina imati jedinstvenu Europu kao federalnu državu, po meni ne samo da je u krivu, nego ja to ne želim. Ne želim da budemo svi isti, kao što ne želim da Slavonija bude ista kao Dalmacija", poručio je predsjednik Milanović.