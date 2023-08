Milanović na popisu osoba koje niječu genocid u Srebrenici, na čelu je Dodik

U sažetku navode kako je zahvaljajući stupanju na snagu izmjena Kaznenog zakona BiH, po kojima je kaznenim djelom postalo nijekanje ratnih zločina potvrđenih presudama domaćih ili međunarodnih sudova , u proteklih godinu dana zabilježeno manje takvih izjava ili tvrdnji u usporedbi s prethodnim godinama. No kažu da ih i dalje ima i to u "znatnom obujmu".

Dokument je sastavio četvoročlani istraživački tim analizirajući razdoblje od svibnja 2022. do lipnja ove godine kroz podatke dostupne u medijima.

Autori dokumenta ističi kako je upravo uvršavanje Milanovića u ovaj popis ključna promjena u odnosu na prethodne godine te da je njegova "pojava kao negatora genocida i osobe koja taj zločin relativizira značajna zbog njegove visoke političke pozicije i utjecaja koji ima kao predsjednik Republike Hrvatske".

Kao primjer Milanovićeva negativnog odnosa prema Srebrenici u dokumentu je citrana samo njegova izjava iz studenog 2022. u kojoj je polemizirao s članicama udruge "Majke Srebrenice" kazavši kako su to stare žene koje su se držale dostojanstveno i za koje se nada "da nisu pale u kliješta beskrupuloznih utilitarističkih muljatora iz Sarajeva".

"Ako jesu bit će mi jako žao. Ali što je problem? Ja nikada nisam negirao razmjere ubojstva i masakra u Srebrenici, to mi ne pada napamet. To je kao da netko negira holokaust kao takav, ali pravne kvalifikacije, to je nešto drugo", kazao je Milanović a ta je njegova izjava sada iskorištena kao dokaz njegova osporavanja genocida.