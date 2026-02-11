Hrebak se ispričao Bjelovarčanima: Otkrio je zašto voda zamućena

Tijekom radova na zamjeni starih cijevi novima, jedan dio trase morao je biti privremeno obustavljen i premošten, a prilikom ponovnog puštanja u pogon jaki hidraulički tlakovi doveli su do zamućivanja vode, vjerojatno i do skidanja godinama nakupljenog taloga na preostalim starim cijevima, pojasnio je Hrebak.

'Taj vodovod je dotrajao, cijevi su zastarjele, često pucaju i imamo ogroman gubitak u prijenosu vode preko Bilogore', istaknuo je gradonačelnik.

Riječ je o strateškom projektu Grada Bjelovara vrijednog 17 milijuna eura. Hrebak je naveo da je magistralni vodovod star 63 godine, dugačak 19,6 kilometara te da njime Bjelovar i okolica iz Podravine preko Bilogore dobivaju pitku vodu.

Dodao je da je večeras stigla kemijska analiza vode koja je pokazala da je voda ispravna, no da se paralelno radi i mikrobiološka analiza na bakterije čiji se rezultati očekuju za tri do pet dana.

'Do tada se pridržavajte uputa HZJZ-a i prokuhavajte vodu ukoliko je koristite za piće ili kuhanje da svi budemo 100 posto sigurni da je sve u redu', poručio je Hrebak.

Naglasio je i da će tijekom ove godine stari magistralni vodovod biti potpuno zamijenjen novim.

Hrebak se ispričao građanima što se ranije nije osobno oglasio o toj temi, navodeći da je bio na službenom putu izvan Hrvatske.

Podsjetimo, u srijedu ujutro Županijski zavod za javno zdravstvo upozorio je da je voda iz gradskog vodovoda na pojedinim dijelovima sustava zdravstveno neispravna te da se ne smije koristiti za piće i kuhanje.