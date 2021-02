Milanović izvrijeđao udrugu B.a.B.e. i oštro poručio: Njihove holivudske (re)akcije neće riješiti problem spolnog uznemiravanja

Predsjednik RH Zoran Milanović žestoko je na facebooku odgovorio ženskim udrugama koje su osudile njegovu izjavu o zlostavljanim ženama i zatražile njegovu ispriku

Milanović je u petak, nakon posjeta potresom pogođenim područjima, odgovarao je na novinarska pitanja. Na pitanje o seksualnom uznemiravanju na fakultetima dao je podulji odgovor.

'Kada o tome zapomažu glumice koje iz kreveta ne izlaze za manje od pet milijuna dolara, to baš ne vidim kao nešto čime bih se trebao zanimati. Kada to rade žene koje su zaposlenice, službenice, majke ili mlađe kolegice na Akademiji, to je problem. Jer znamo kako se napreduje u tim sustavima, to su sustavi u kojima se puno radi i malo zarađuje. Nije isto ako je netko razmažena zvijezda pa se nakon 30 godina sjeti nekih stvari nakon što mu je bankovni račun prsnuo kao jodna voda u Sisku ili to radi i govori neka djevojka ili žena koja pokušava probiti put do svoje sretne zvijezde po istim pravilima kao i muškarci, a to ne može jer je nekakav… da ne kažem što, godinama kinji i maltretira', rekao je u petak predsjednik Milanović.