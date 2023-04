Milanović: 'I dalje vraćam kredit. Banožić i familija su politički paraziti'

Jedna od tema je i slučaj APN. Upitan što misli o državnim dužnosnicima koji koriste povlastice namijenjene građanima, poput APN kredita, rekao je: 'To je moralni šrot koji ovu zemlju dovodi do stanja hrđanja. Treba biti mustra da ti to padne na pamet.'

''Država mu je omogućila sve u životu'', kazao je Milanović za Banožića i dodao: ''On i supruga su županijski politički paraziti, cijela familija, cijela zadruga to sisa. Ako je to digao da bi nadoknadio državi štetu koju je kriminalnim radnja napravio, o čemu govorim potpuno otvoreno jer su dokazi tu, manipulacijama najmom onog poslovnog prostora. To nije dovoljno jer šteta je 400.000 eura, morat će još, a tu je i kaznena odgovornost.''

Muke po kreditu

''Mislim da su građani sve dobro shvatili jer sam kasnije dobio izbore'', kazao je.

Novinare je pitao bi li oni dali kredit njemu (Milanoviću - op.a.): ''Zato što sam imao 42, a ne 40 godina''.