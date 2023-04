Milanović: Spreman sam Vučiću biti domaćin u Jasenovcu, ali nije to korzo

Milanović kaže da je dva dana ranije telefonski razgovarao s Dodikom i najavio mu i dolazak i povod kojim dolazi u Derventu te da predsjedniku RS-a to nije predstavljao nikakav problem.

Poručio mu je da više ne dolazi na teritorij RS ako će to ponovo činiti.

Hrvatski je predsjednik napomenuo kako su pripadnici 130. brigade HVO-a iz Dervente, čijih je 650 vojnika poginulo u obrani Bosanske Posavine, mogli biti odlikovani i u Hrvatskoj, ali je u Derventu „išao na Dodikovu riječ“.

„I što sad hoćeš? Pa budi muško, ako cijelo vrijeme glumiš muškarca…“, dodao je.

Milanović kaže da u Derventi nije govorio o tome da je 1992. u sjevernoj Bosni „pobijeno dvije i pol tisuće Hrvata“, već je odao „počast braniteljima koji su se žrtvovali za Hrvatsku i bogami izginuli“.

Dodik nije izdržao pritisak, a po tomu se mjere državnici

Milanović je kazao da ga je u jednom selu kod Bosanskog Broda, u koje su zbog njega njega došli veterani HVO-a, nenajavljeno dočekao i gradonačelnik Bosanskog Broda Zoran Vidić iz Dodiku oporbene Srpske demokratske stranke.

Milanović je kazao da mu je Vidić „uvalio umjetničku sliku veličine solarnog panela“, a kasnije se ograđivao od susreta.

Milanović kaže da je s Dodikom nedavno razgovarao i povodom pravoslavnog Uskrsa te da mu ni tada ništa nije spomenuo u vezi posjeta Derventi.

No, „Dodik očito nije uspio izdržati pritiske i odoljeti“.

„Ja ga po tome mjerim, ne samo njega nego i sve državnike. Nije uspio izdržati pritisak, a koliko si baždaren na pritisak toliko si i jak“, dodao je.

Milanović smatra da je za Dodika nastao problem jer "on slobodno šeta po Republici Srpskoj i pazi što govori s punim respektom prema državi BiH, ali i prema Republici Srpskoj, a Vučić ne može u Jasenovac“.

„Kako ćeš to objasniti militantnim Srbima, među koje ja Dodika i dalje ne ubrajam“, dodao je Milanović.

Jasenovac nije korzo

Milanović je kazao da je spreman biti domaćin Vučiću u Jasenovcu, ali je pritom potrebno imati u vidu da je Spomen područje Jasenovac javna ustanova u državnom vlasništvu te je potrebno poštivati protokol.

„Ne možeš se tamo skitati. To nije korzo“, poručio je Milanović, posjetivši kako Vučić ima „bogatu povijest tumaranja po hrvatskim prostorima“ te da je „harangirao“ 1995. u okupiranoj Glini.

Upitan je li zabrinut zbog secesionističke retorike Milorada Dodika, Milanović je odgovorio: „I da i ne“.

Naglasio je kako je odcjepljenje Republike Srpske „potpuno nerealno“ i da se „nikada to neće dogoditi“.

Milanović kaže da se Dodik koristi prijetnjama kad mu "god negdje pušta voda".

„Ali nije odgovorno, nije pošteno ljudima stvarati iluziju i podgrijavati želju i nadu i očekivanja da će to dobiti. S te strane to nije dobro, s te strane to zabrinjava“.

„BiH je tu gdje je i ostat će država. Takva kakva je", zaključio je Milanović.