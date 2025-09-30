'Mi idioti smo mu povjerovali!' Što kažu Rusi koje je Putin odveo u rat

Kad je Vladimir Putin u rujnu 2022. godine najavio 'djelomičnu mobilizaciju', stotine tisuća muškaraca pozvane su u rat. Mnogi su vjerovali da neće ići u borbu: obećano im je da će stražariti u skladištima, obavljati pozadinske zadatke i vratiti se kući nakon nekoliko mjeseci. Tri godine kasnije mobilizacija nije formalno okončana, a oni koji su odvedeni ostali su na bojištu – iscrpljeni, ozlijeđeni i ogorčeni

'Rekli su nam da ćemo šest mjeseci čuvati skladišta na granici. A mi idioti povjerovali u to. Sad samo želim živ doći kući. Nisam patriot i ne želim osvajati Ukrajinu. Malo je patriota – svi žele kući', sažeo je svoje iskustvo bivši policajac, piše Meduza. Frustracija, osjećaj izdaje i očaj prožimaju razgovore u privatnim grupnim chatovima do kojih su došli novinari neovisnog portala Verstka. Vojnici govore o iscrpljenosti, gladi, lošem naoružanju i osjećaju da preživljavaju 'ruski rulet'. 'Tko, dovraga, želi sjediti u blatu, gladan i bez vode, s kalašnjikovom starim 40 godina, dok te pokušavaju ubiti dronovima?' kaže jedan od njih.

Prema podacima projekta Mediazona i BBC-ja, potvrđen je identitet oko 15.000 poginulih mobiliziranih vojnika. Prava brojka, uvjereni su sugovornici, puno je veća. Ucjene umjesto ugovora Mnogi su na bojištu natjerani da potpišu ugovore na neodređeno s Ministarstvom obrane. Metoda je jednostavna: ili potpiši ili ideš u juriš, u kojem su šanse za preživljavanje minimalne. 'Svi koji nisu potpisali poslani su na juriš kod Malinovke. Većina je mrtva. Ja sam potpisao da me ne bace u mlin za meso', kaže bivši vozač minibusa.

Ruska vojska Izvor: Profimedia / Autor: Alexey Maishev / Sputnik / Profimedia







+16

Ipak, ima i onih koji se još opiru, nadajući se da će bez ugovora jednog dana biti pušteni. Bijeg kao jedina logika U brigadama vlada tihi prosvjed: dezerterstvo, odbijanje zapovijedi i pokušaji skrivanja. Čak i oni zaduženi da hvataju bjegunce razumiju ih. 'Ljudi shvaćaju da im život prolazi. Djeca odrastaju bez njih, brakovi pucaju. Tuga, neizvjesnost i beznađe rade svoje', rekao je jedan od vojnika. Posebno je izražen bijes prema društvu koje ih je zaboravilo. Vojnici tvrde da su postali 'nevidljivi' i da ih vlasti ne spominju, a civili ignoriraju.

'Državu, realno, boli briga. Žive kao da se ništa ne događa. Shvatiš to kad odeš na dopust – nitko ne pita ništa, samo piju.' Neki priznaju da su izgubili prijatelje, pa i osjećaj pripadnosti društvu. U početku su njihove obitelji prosvjedovale i tražile rok za demobilizaciju. Danas vlada muk. 'Možda je vrijeme da opet dignemo glas. Dok ih se ne podsjeti, nitko neće ništa napraviti.' Osjećaj izdaje nije rezerviran samo za vlast ili sunarodnjake – pogađa čak i obitelji koje, kako kažu, 'više ne žele slušati'. Rat bez kraja i razloga