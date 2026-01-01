Trump povlači Nacionalnu gardu iz nekoliko gradova: 'Vratit ćemo se još jači!'

'Vratit ćemo se, možda u puno drugačijem i jačem obliku, kada kriminal ponovno počne rasti', napisao je Trump na Truth Socialu uoči Nove godine.

U Trumpovoj izjavi spomenut je i Portland u Oregonu, ali ne i Washington DC, gdje je Nacionalna garda i dalje u patroli, navodi BBC .

Ranije u utorak, Trumpova administracija oustala je od pravnih pokušaja da zadrži kontrolu nad trupama raspoređenim u Los Angelesu. Prošli tjedan, Vrhovni sud presudio je da Trump ne može koristiti trupe u Chicagu za provođenje domaćeg zakona.

Trumpova odluka da naredi raspoređivanje trupa Nacionalne garde u gradove pod vladavinom demokrata pokrenula je niz pravnih slučajeva u kojima se osporava njegova ovlast da to učini. Vojnici Nacionalne garde su obično pod vlašću guvernera saveznih država.

Stotine vojnika poslano je u Chicago i Portland, ali još nisu bili raspoređeni na patroliranje gradskim ulicama, jer su se pravni izazovi rješavali na sudu.

Trump je rekao da su trupe potrebne za provođenje zakona i suzbijanje kriminala i ilegalne imigracije. Kritičari niječu da su trupe potrebne i optužuju Trumpa za pokušaj "autoritarne" represije koja prijeti demokraciji.

Vrhovni sud je prošli tjedan u slučaju Trump protiv Illinoisa presudio da predsjednik nije imao ovlasti poslati trupe u Chicago. Ranije u utorak, Trumpova administracija povukla je pravni zahtjev u Kaliforniji, nastojeći zadržati trupe pod Trumpovom kontrolom.

Guverner Kalifornije Gavin Newsom pohvalio je taj potez, objavivši na X-u: „Ovo priznanje Trumpa i njegovih okultnih članova kabineta znači da će ovoj ilegalnoj taktici zastrašivanja konačno doći kraj.“

Rekao je da je Trumpova najava povlačenja trupa iz američkih gradova "politička verzija 'ne možete me otpustiti, dajem otkaz'".

Gradonačelnik Chicaga Brandon Johnson pohvalio je prošlotjednu presudu Vrhovnog suda, rekavši za MS Now da "barem postoji još jedna grana vlasti koja prepoznaje da je prekoračenje ovlasti od strane predsjednika stvarna prijetnja demokraciji".