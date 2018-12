Meteoalarm upaljen za cijelu Hrvatsku, pogledajte gdje se i koliko snijega očekuje

Zbog vjetra, kiše, a osobito snijega za petak je upaljen meteoalarm. Prognostičari DHMZ-a javljaju kako bi u gorju snježni pokrivač mogao biti debeo 20 centimetara. Jače oborine očekuju se u drugom dijelu dana

U petak će biti oblačno, na Jadranu uz kišu, a na kopnu snijeg, češći i obilniji u drugom dijelu dana.

Mjestimice će se stvoriti i deblji snježni pokrivač, posebice u gorju. Snijega nošenog vjetrom može biti i na sjevernom Jadranu, a navečer ponegdje u unutrašnjosti Dalmacije i malo kiše koja se smrzava u dodiru s hladnim tlom.

U Dalmaciji je lokalno moguća obilnija oborina praćena grmljavinom. Puhat će povremeno umjeren sjeveroistočnjak, na Jadranu i jaka bura, s olujnim udarima i istočnjak, na jugu i jugo. Najniža temperatura uglavnom od -5 do -1, na Jadranu od 3 na sjeveru do 8 na jugu. Najviša od -2 do 2, na Jadranu od 4 do 10 °C. Na jugu toplije.