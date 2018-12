Vakula se prisjetio Sijerkovića i upozorio na dolazak snijega, pogledajte gdje će padati već danas

Sljedećih dana u većem dijelu Hrvatske past će snijeg, a i bit će i nešto hladnije, pogotovo kroz jutra

'Sveta Luce, ukaži mi sunce!', volio je podsjetiti uoči 13. prosinca na pučke izreke, običaje i vremenoslovlje mr. sc. Milan Sijerković, jedan od začetnika meteorologije na RTV Zagreb, preteče HRT-a. No, za razliku od srijede, u nastavku će tjedna, osobito do subote poslijepodne, u većini Hrvatske biti više oblaka, na Jadranu uz čestu kišu, na sjevernom dijelu i susnježicu, a na kopnu uglavnom snijeg - već tijekom četvrtka uz stvaranje snježnog pokrivača najprije u gorju, zatim i drugdje. Tako su vremensku prognozu započeli HRT-ovi meteorolozi Zoran Vakula i Dragoslav Dragojlović, prisjetivši se nedavno preminulog legendarnog meteorologa Milana Sijerkovića.

Prema prognozi, tijekom četvrtka u Slavoniji, Baranji i Srijemu bit će djelomice sunčano, a naoblaka će doći poslijepodne, dok bi do kraja dana mogla pasti 'pokoja pahulja snijega'. Puhat će povremeno umjeren istočni i jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura zraka od -5 do -2, a najviša dnevna od 1 do 3 stupnja Celzija.