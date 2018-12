Dolaze hladnoća i snijeg, pogledajte kada će početi padati u vašem kraju

Djelomice, na Jadranu i uz njega pretežno sunčano te još malo hladnije, dok u unutrašnjosti može zalepršati i pokoja pahulja snijega, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za srijedu

Najviša dnevna temperatura kretat će se od 3 do 7, na Jadranu od 8 do 12 stupnjeva Celzija.

U četvrtak će biti umjereno do pretežno oblačno s kišom na Jadranu, u unutršnjosti Dalmacije i Istre i susnježicom , a u gorju i dijelu središnje Hrvatske snijegom . Oborine će biti češće krajem dana, osobito u unutrašnjosti, a na istoku bi mogle i posve izostati. Danju će biti hladnije.

Puhat će umjeren sjeveroistočni i istočni vjetar, na sjevernom Jadranu umjerena i jaka bura, a u Dalmaciji istočnjak i jugo. Najniža temperatura od -5 do -1 u unutrašnjosti, na Jadranu od 1 do 5, a najviša dnevna većinom između 0 i 5 °C, a u Dalmaciji ponegdje i do 10 stupnjeva Celzija.

Detaljniju prognozu za sedam dana pogledajte u galeriji u nastavku ili na stranicama DHMZ-a.