Zelenski o susretu na Aljasci: Ne mogu donositi nikakve odluke o Ukrajini bez nas

I.Ba./Hina

12.08.2025 u 18:55

Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski Izvor: EPA / Autor: ANGELO CARCONI
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u utorak, tri dana prije planiranog susreta ruskog i američkog predsjednika, da se na tom sastanku ne mogu odluke donositi bez Ukrajine

„Ne mogu donositi bilo kakve odluke o Ukrajini bez nas”, rekao je Zelenski o ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i američkom predsjedniku Donaldu Trumpu koji se u petak sastaju na Aljasci.

Zelenski je izrazio nadu da je Trump toga svjestan, prenijeli su mediji u Ukrajini.

Ipak, ukrajinski predsjednik rekao je da susret čelnika Rusije i SAD-a u petak „svakako može biti važan za njihove bilateralne odnose”.

Zelenski vjeruje kako će se u konačnici dogoditi i trilateralni sastanak njega s dvojicom predsjednika kako bi se dovršio tri i pol godine dug rat u Ukrajini.

Trump je više puta kazao da želi prekinuti taj rat, a tijekom predsjedničke kampanje obećavao je da će to učiniti unutar 24 sata od ulaska u Bijelu kuću.

Početkom tjedna rekao je da neće sklapati sporazum s Putinom o Ukrajini jer to nije njegova odgovornost.

