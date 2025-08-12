Zelenski o susretu na Aljasci: Ne mogu donositi nikakve odluke o Ukrajini bez nas

„Ne mogu donositi bilo kakve odluke o Ukrajini bez nas”, rekao je Zelenski o ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i američkom predsjedniku Donaldu Trumpu koji se u petak sastaju na Aljasci.

Zelenski je izrazio nadu da je Trump toga svjestan, prenijeli su mediji u Ukrajini.

Ipak, ukrajinski predsjednik rekao je da susret čelnika Rusije i SAD-a u petak „svakako može biti važan za njihove bilateralne odnose”.