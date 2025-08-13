Macron: Trump želi da Ukrajina sudjeluje u pregovorima o teritoriju s Rusijom

Macronova tvrdnja predstavlja prvu naznaku ishoda razgovora između Trumpa, europskih čelnika i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog s ciljem oblikovanja Trumpovog sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci u petak.

Trumpovo inzistiranje na uključivanju Ukrajine, bude li potvrđeno, moglo bi značiti određeno olakšanje za Ukrajinu i njene saveznike koji su se bojali da bi Trump i Putin mogli postići sporazum nauštrb europskih i ukrajinskih sigurnosnih interesa i koji bi raskomadao ukrajinski teritorij.

Trump i Putin će se u petak sastati na Aljasci radi razgovora o tome kako zaustaviti tri i po godine dug sukob, najveći u Europi od Drugog svjetskog rata.