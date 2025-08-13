prekid vatre

Macron: Trump želi da Ukrajina sudjeluje u pregovorima o teritoriju s Rusijom

I.Ba./Hina

13.08.2025 u 16:59

Francuski predsjednik Emmanuel Macron na videokonferenciji europskih čelnika
Francuski predsjednik Emmanuel Macron na videokonferenciji europskih čelnika Izvor: EPA / Autor: PHILIPPE MAGONI / POOL
Američki predsjednik Donald Trump je rekao da Ukrajina mora biti uključena u razgovore o teritoriju u sklopu bilo kakvog sporazuma o prekidu vatre s Rusijom, kazao je francuski predsjednik Emmanuel Macron u srijedu.

Macronova tvrdnja predstavlja prvu naznaku ishoda razgovora između Trumpa, europskih čelnika i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog s ciljem oblikovanja Trumpovog sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci u petak.

Trumpovo inzistiranje na uključivanju Ukrajine, bude li potvrđeno, moglo bi značiti određeno olakšanje za Ukrajinu i njene saveznike koji su se bojali da bi Trump i Putin mogli postići sporazum nauštrb europskih i ukrajinskih sigurnosnih interesa i koji bi raskomadao ukrajinski teritorij.

Trump i Putin će se u petak sastati na Aljasci radi razgovora o tome kako zaustaviti tri i po godine dug sukob, najveći u Europi od Drugog svjetskog rata.

Trump je ranije rekao da će obje strane morati pristati na određenu razmjenu teritorija kako bi se okončao rat u kome su živote izgubili deseci tisuća ljudi, a milijuni su raseljeni.

Zelenski je u srijedu doputovao u Berlin radi virtualnih sastanaka s europskim vođama i potom s Trumpom kojima je domaćin bila Njemačka.

Europljani strahuju da bi razmjena teritorija mogla Rusiji donijeti gotovo petinu Ukrajine i ohrabriti Putina da se u budućnosti proširi dalje na zapad.

