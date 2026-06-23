Meloni se oglasila nakon okršaja s Trumpom

Meloni je rekla da 'ni ona ni Italija nikada ne mole'.

U petak je Meloni optužila svog nekadašnjeg bliskog saveznika Trumpa da je izmislio priču o njoj nakon što je američki predsjednik talijanskom TV kanalu rekao da ga je 'molila' da se fotografira s njom na nedavnom samitu G7 u Francuskoj.

'Ne namjeravam nastaviti raspirivati ovu svađu', rekla je Meloni u intervjuu.

Ona je kazala da se bilateralna suradnja između Italije i SAD-a mora vratiti u normalu.

'To sam jučer rekla i na sjednici vlade, imajući u vidu predstojeće sastanke', navela je talijanska premijerka.

Meloni je rekla da ne vidi rizik od negativnih posljedica po odnose Italije i SAD-a i ocijenila da su odnosi dvije zemlje dobri.

'Oni neće biti ponovo razmatrani zbog jedne rasprave na društvenim mrežama', rekla je Meloni.

Spor između Trumpa i talijanskog državnog vrha zaoštren je nakon što je šef talijanske diplomacije Antonio Tajani rekao da zbog Trumpovih uvredljivih riječi otkazuje planirani posjet SAD-u.