'izmslio priču'

Meloni se oglasila nakon okršaja s Trumpom

Bi. S. / Hina

23.06.2026 u 19:57

Giorgia Meloni
Giorgia Meloni Izvor: Profimedia / Autor: Dursun Aydemir / AFP / Profimedia
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Talijanska premijerka Giorgia Meloni izjavila je u utorak da se odnosi sa Sjedinjenim Državama moraju vratiti u normalu nakon prošlotjedne javne svađe s predsjednikom Donaldom Trumpom

'Ne namjeravam nastaviti raspirivati ovu svađu', rekla je Meloni u intervjuu.

U petak je Meloni optužila svog nekadašnjeg bliskog saveznika Trumpa da je izmislio priču o njoj nakon što je američki predsjednik talijanskom TV kanalu rekao da ga je 'molila' da se fotografira s njom na nedavnom samitu G7 u Francuskoj.

Meloni je rekla da 'ni ona ni Italija nikada ne mole'.

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Ona je kazala da se bilateralna suradnja između Italije i SAD-a mora vratiti u normalu.

'To sam jučer rekla i na sjednici vlade, imajući u vidu predstojeće sastanke', navela je talijanska premijerka.

Meloni je rekla da ne vidi rizik od negativnih posljedica po odnose Italije i SAD-a i ocijenila da su odnosi dvije zemlje dobri.

'Oni neće biti ponovo razmatrani zbog jedne rasprave na društvenim mrežama', rekla je Meloni.

Spor između Trumpa i talijanskog državnog vrha zaoštren je nakon što je šef talijanske diplomacije Antonio Tajani rekao da zbog Trumpovih uvredljivih riječi otkazuje planirani posjet SAD-u.

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