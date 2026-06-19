VIDEO Meloni krenula u otvoreni obračun s Trumpom: 'Zapamti, ne preklinjem nikoga!'

Talijanska premijerka Giorgia Meloni i američki predsjednik Donald Trump našli su se u središtu neočekivanog diplomatskog sukoba nakon summita skupine G7 u Francuskoj
Spor je izbio nakon intervjua koji je Trump dao talijanskoj televiziji La7. Govoreći o susretu s Meloni na nedavno održanom summitu G7 u Évian-les-Bainsu, američki predsjednik rekao je da ga je talijanska premijerka molila za fotografiranje te da je pristao jer mu ju je bilo žao.
Izjava je izazvala burne reakcije u Italiji, a Meloni je ubrzo odgovorila videoporukom objavljenom na društvenim mrežama.
'Izjave Donalda Trumpa potpuno su izmišljene. Iskreno sam zapanjena. Ne znam zašto se predsjednik Sjedinjenih Država tako ponaša prema svojim saveznicima. I nije prvi put da se to događa', rekla je Meloni.
Talijanska premijerka pritom nije skrivala ogorčenost, istaknuvši kako Trump pokazuje mnogo više razumijevanja prema protivnicima Zapada nego prema tradicionalnim saveznicima.
'Mogu samo reći da je žalosno što ne pokazuje jednaku odlučnost prema neprijateljima Zapada i Sjedinjenih Država. No jedno mora zapamtiti: Italija i ja ne preklinjemo', poručila je.
Sukob je dodatno podignuo temperaturu u odnosima između Rima i Washingtona. Talijanski ministar vanjskih poslova Antonio Tajani otkazao je planirani put u SAD, nazvavši Trumpove izjave ozbiljnima i uvredljivima ne samo za Meloni nego i za cijelu Italiju.
Podrška premijerki stigla je iz gotovo cijelog političkog spektra. Predsjednik Sergio Mattarella osobno ju je nazvao, dok su brojni ministri stali u njezinu obranu.
Ministar prometa Matteo Salvini poručio je da napad na Meloni predstavlja napad na Italiju, a ministar obrane Guido Crosetto ustvrdio je kako ne može zamisliti da bi Meloni ikada ikoga molila za fotografiju.
'Ne vjerujem da bi Giorgia Meloni nekoga molila za fotografiju, čak ni pod prijetnjom', napisao je Crosetto.
Napetosti između Meloni i Trumpa tinjaju već mjesecima. Iako je talijanska premijerka na početku njegova novog mandata nastojala graditi bliske odnose sa SAD-om i predstavljati se kao most između Washingtona i Europske unije, odnosi su se postupno pogoršavali zbog neslaganja oko rata s Iranom, Ukrajine, američkih carina i politike prema Bliskom istoku.