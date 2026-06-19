VIDEO Meloni krenula u otvoreni obračun s Trumpom: 'Zapamti, ne preklinjem nikoga!'

Spor je izbio nakon intervjua koji je Trump dao talijanskoj televiziji La7. Govoreći o susretu s Meloni na nedavno održanom summitu G7 u Évian-les-Bainsu, američki predsjednik rekao je da ga je talijanska premijerka molila za fotografiranje te da je pristao jer mu ju je bilo žao.

Izjava je izazvala burne reakcije u Italiji, a Meloni je ubrzo odgovorila videoporukom objavljenom na društvenim mrežama.

'Izjave Donalda Trumpa potpuno su izmišljene. Iskreno sam zapanjena. Ne znam zašto se predsjednik Sjedinjenih Država tako ponaša prema svojim saveznicima. I nije prvi put da se to događa', rekla je Meloni.