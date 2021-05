Medak: Sad se opet dijeli između restorana i caffe barova što nikako nije pravedno

'Nismo entuzijastični jer je u studenom bilo 4 tisuće zaraženih kad su nas zatvorili, sada na manje od tisuću nas ne otvaraju i opet je podjela', komentirao je bivši predsjednik Udruge ugostitelja Marin Medak najavu popuštanja mjera

'Ne prije 23 sata tako da s te strane tu nikakvih pravila nema. I dalje se donose paušalne odluke', rekao je Medak ističući kako ni jedna studija nije pokazala kako su oni mjesto širenja virusa.

Komentirajući kako su u pojedinim zemljama goste kontrolirali u objektima jesu li cijepljeni ili testirani te hoće li se takva praksa usvojiti i u hrvatskim restoranima, Medak je rekao kako su dužni poštovati sve što Stožer propiše.

'Mi ćemo to raditi ako oni to tako propišu, ali to nema nikakve veze sa zakonima jer je to kršenje GDPR-a i mi ne možemo tražiti jer mi nismo za to pravno legitimirani. Nismo policajci da možemo nekoga tražiti je li cijepljen ili nije', zaključio je Medak.