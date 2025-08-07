Više od 10 tisuća hotela iz Europe tuži Booking.com: Ne možete s nama raditi što poželite

Booking.com suočava se s velikom kolektivnom tužbom u kojoj više od 10.000 hotela iz Europe optužuje popularnu internetsku platformu za višegodišnje narušavanje tržišnih pravila i nametanje nepravednih uvjeta poslovanja

Tužbu protiv nizozemske kompanije pokrenula je europska udruga Hotrec, krovna organizacija hotelijera, ugostitelja i vlasnika kafića u EU-u. Zbog velikog interesa, rok za priključenje tužbi produžen je do 29. kolovoza, a podršku inicijativi dalo je i 30 nacionalnih hotelijerskih druga. Prisiljavali ih na ‘najnižu cijenu’ Hotrec u priopćenju tvrdi da je Booking.com više od 20 godina primjenjivao tzv. paritetne klauzule, kojima su hoteli bili prisiljeni jamčiti najnižu cijenu upravo toj platformi – i to čak i u odnosu na vlastite web stranice, piše The Guardian. Time su, tvrde, hotelski objekti bili spriječeni ponuditi povoljnije cijene na drugim kanalima, a korisnici motivirani da sve rezervacije obavljaju putem Booking.coma.

Platforma je klauzule branila tvrdnjama da sprječavaju tzv. ‘free riding’, odnosno situacije u kojoj korisnik pronađe hotel preko Bookinga, ali rezervira direktno – čime zaobilazi proviziju. No, prema navodima iz sektora, u praksi je to značilo veliki pritisak na marže, a istovremeno mali hoteli nisu imali izbora ako su željeli ostati vidljivi na tržištu. Booking.com: ‘Tvrdnje su netočne i obmanjujuće’ Iz Booking.coma poručili su da do sada nisu zaprimili službenu obavijest o tužbi, te da su izjave Hotreca i hotelijerskih udruga ‘netočne i obmanjujuće’. Tvrtka je istaknula da presuda Europskog suda pravde iz 2024. nije izrijekom proglasila klauzule nezakonitima, već samo potvrdila da spadaju u područje primjene EU prava o tržišnom natjecanju i moraju se analizirati od slučaja do slučaja. Booking također navodi da je većina hotela zadovoljna suradnjom – prema njihovim podacima, 74% hotelijera smatra da im platforma povećava popunjenost i smanjuje troškove stjecanja novih gostiju.

Hrvatska podržava tužbu Tužbu podržavaju iz nacionalnih udruga iz Austrije, Belgije, Hrvatske, Cipra, Češke, Danske, Estonije, Finske, Njemačke, Grčke, Mađarske, Islanda, Irske, Italije, Latvije, Lihtenštajna, Litve, Luksemburga, Nizozemske, Norveške, Poljske, Portugala, Rumunjske, Slovačke, Slovenije, Švicarske i Ujedinjenog Kraljevstva