Mario Radić o Mostu: Ako su katolička stranka, trebali bi oprostiti teške riječi

'To je taj neki Vučićevski model vladanja', dodao je. Radić je istaknuo kako je normalno da vladajući odrede vrijeme izbora kada njima odgovara, ali je upitno je li to moralno.

HDZ će na izborima dobiti dosta glasova, to je evidentno. No, Radić je rekao kako će se vidjeti tko će na kraju imati većinu. Smatra da bi 12. svibnja bio najbolji datum izbora, jer će umirovljenici na mirovini u svibnju dobiti zaostatke povećanja mirovina. Naravno, to bi odgovaralo vladajućima. Radić je poručio kako Domovinski pokret podržava rast plaća i mirovina, jer ljudi u Hrvatskoj loše žive. No, kaže da su ovo sve kratkoročni potezi, a ne dugoročni, te da nema nikakve vizije.

Zamjenik predsjednika Domovinskog pokreta komentirao je izborni potencijal njegove stranke. Naglasio je kako će Domovinski pokret imati sigurno koalicijske partnere. I to dosta značajne, a koji su to, objavit će kada će biti vrijeme za to.

Radić se osvrnuo i na moguću koaliciju s Mostom. Naglasio je kako čelnici te stranke stalno nešto zamjeraju Domovinskom pokretu. Ali, ako su katolička stranka, kako govore, onda bi trebali oprostiti teške riječi, koje su bile izgovorene. Radić je poručio kako Hrvatska treba biti iznad svega. Dodao je da bi Domovinski pokret zajedno u koaliciji s Mostom osvojio sigurno više od 35 mandata.