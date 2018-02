Maras: Plenković je omogućio Dalić i Ramljaku da svoje ljude bogato nagrade

Saborski zastupnik SDP-a Gordan Maras poručio je u petak kako su "maske pale" te je postalo razvidno da vladi Andreja Plenkovića, kada se donosio lex Agrokor, nisu na srcu bili ni radnici, ni hrvatsko gospodarstvo, niti domaći dobavljači, a HDZ-ov Josip Borić uzvratio kako je lex Agrokor donijet upravo da se postigne nagodba, Agrokor restrukturira i da "priča" završi najbolje za one kojima je to najvažnije, a to su zaposleni, dobavljači, OPG-ovi.

Maras: Skupina koja je trebala dobiti milijunske honorare... "Tu je bila skupina koja je trebala ući u Agrokor i koja je tamo trebala dobiti basnoslovne milijunske honorare i obogatiti se na krizi koja je zadesila Hrvatsku", rekao je Maras nakon stanke koju je zatražio u Saboru. Podsjetio je kako je 6. travnja donesen lex Agrokor, 10. travnja je imenovan Ante Ramljak, 12. travnja je Ramljak objavio je tko su mu savjetnici. "On ih je odabrao: Alter Capital; Texo Management koji je njegova bivša i firma njegovog partnera; odvjetničko društvo Šavorić i partneri i Laco agencija za odnose s javnošću, koja je u to vrijeme radila za ministricu Dalić, odnosno Ministarstvo gospodarstva", naglasio je Maras.

Tek nakon toga, kazao je, odabrani su savjetnici za restrukturiranja velike međunarodne tvrtke i 25. travnja AlixPartners dobiva posao i potaju partneri u restrukturiranju Agrokora. "Sad se saznaje da je AlixPartners odabrao upravo ove podizvođače, Alter Capital, Texo Management, Šavorić i Laco kao domaće stručnjake i počeo im isplaćivati milijunske honorare. Tjedni honorar Alter Capitala i Texo Managementa iznosi 250 tisuća kuna, odnosno mjesečno milijun kuna", naglasio je. To su, kaže, tvrtke pouzdanici koje su odabrali Dalić i Ramljak. "Postavlja se pitanje jesu li sugerirali AlixPartnerstvu da uzme te tvrtke, zbog čega su toliki honorari, zašto te tvrtke nisu prije ostvarivale takve honorare? Texo Management po javno dostupnim izvješćima i 2015. i 2016. ima višestruko niže prihode od onog što će ostvariti od posla s Agrokorom", upozorava Maras. ...Radnici u Superkonzumu zarade koliko tjedno Texo Management Samo od posla s Agrokorom kaže, Texo Management će zaraditi 10 milijuna kuna, a taj mu je posao, ističe, dao Ante Ramljak uz pokroviteljstvo Martine Dalić. "To je isti klub ljudi i to se vidi po tome da su odabrani prije nego što je odabran partner koji izvana radi restrukturiranje. Oni su te ljude izabrali i prije nego su Amerikanci došli u posao i nisu Amerikanci bili ti koji su autonomno slučajno odabrali baš te tvrtke koje su odabrali Dalić i Ramljak", poručio je. U tom kontekstu istaknuo je kako radnici u jednom superkonzumu zarade koliko u jednom tjednu Texo Management. "To je sramota. Andrej Plenković već tri dana šuti, ne reagira, očito to pokriva, stoji iza toga i on je omogućio Martini Dalić i Anti Ramljaku da svoje ljude bogato nagrade ", poručio je SDP-ovac Maras.