Jandroković: Nije simpatično što je u Agrokoru angažirana bivša Ramljakova tvrtka

Činjenica da su Agrokorovi savjetnici za restrukturiranje Alixpartners kao podizvođača angažirali bivšu tvrtku Ante Ramljaka Texo Management nije se svidjela predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću. 'To nije simpatično i nije najmudrije', poručio je u izjavi novinarima u Saboru

O Agrokoru je, dodaje, razgovarao s premijerom, a na pitanje da li je premijer ranije znao da je angažirana Ramljakovabivša tvrtka, Jandroković je kazao: 'Vlada nije bila dužna niti je mogla znati da se takve stvari događaju. Ja neću reći da je to nešto loše, ali nije simpatično i trebat će dati dodatna obrazloženja.'

Upitan je li to po njegovom mišljenju sukob interesa, predsjednik Sabora je rekao: 'To ne procjenjujem ja, nego ako su u pitanju dužnosici Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa. Ramljak nije dužnosnik pa povjerenstvo ne može procjenjivati njegov sukob interesa. A zdrav razum kaže da to nije bilo najmudrije i da će trebati objasniti zašto je to tako. Neki kažu da nema kvalitetnijih u konzaltingu od ovih koji su angažirani, što se tiče domaćih stručnjaka, tako da ne mogu u potpunosti biti siguran da nije trebalo uzeti te ljude. Ali, ponavljam, to što su oni uzeti daje nam svima pravo i obvezu za razmišljamo zašto i je li se to baš tako trebalo dogoditi.'