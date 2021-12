[FOTO/VIDEO] Mladić koji je s policajcima spasio ženu iz nabujale Dragonje: Donio sam ljestve i ušao u rijeku

Hrvatski policajac Mauricio Prelac i mladić Jonatan Strojan pomogli su u spašavanju unesrećenih

"Na vrata je počeo lupati dječak od 13 godina, mokar, pothlađen i u šoku. Molio je pomoć. Dječak je kucao na vrata kuće moje majke, koja me odmah pozvala. Nije znao govoriti engleski jezik i vikao je samo: 'Help'. Pozvana je slovenska i hrvatska policija, koja je došla vrlo brzo, za desetak minuta. Trebala im je pomoć, pa sam donio ljestve. I ja sam ušao u rijeku jer je žena bila u velikom grču i šoku. To je inače migrantska ruta, a nekoliko puta sam i pomogao migrantima, dao im jesti i da se utople. Tako sam i dječaku koji je mokar došao moliti za pomoć i dao jesti i utoplio ga", kazao je Strojan, piše 24 sata.