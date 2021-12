HGSS spasio ženu s Biokova, a suprug zahvalio najvećom pojedinačnom donacijom koju su ikad dobili

Donacija vrijedna skoro pola milijuna kuna koju je HGSS primio jer je spasio ženu s Biokova prošla je ispod radara medija. Donator je želio ostati anoniman i očito nije želio da se spominje ta priča. A šteta je da ostane neispričana

S riječima zahvale i tapšanjem po ramenu pripadnici Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) redovito se susreću bilo da s planine izvuku dehidrirane i u japankama zalutale (avan)turiste ili ozbiljne planinare kojima se dogodila kakva nezgoda. Ono s čime se rjeđe susreću to je da im nakon uspješnih intervencija koje obavljaju potpuno volonterski netko zahvali na konkretan način. Ima i toga, ali kad netko izdvoji skoro pola milijuna kuna jer su mu spasili suprugu koja je na Biokovu slomila nogu, onda je to već priča za sebe.

'Bila je to, rekao bih, obična akcija. Ne sjećam se više, jer je to bilo prije koju godinu, jesmo li dizali helikopter ili nismo, ali dobili smo poziv i izašli smo na teren. Utvrdilo se da je gospođa koja je s društvom bila na Biokovu slomila nogu i ekipa ju je izvukla s planine. Koji dan kasnije nazvao nas je njen suprug, inače poduzetnik, da nam zahvali. Ljudi često tako nazovu i zapravo je to najljepše što u ovom poslu možete dobiti. Međutim on na tome nije stao i rekao je da moramo doći u Zagreb. I tako se naša ekipa zaputila gore, a on je rekao da nam želi pokloniti luksuzno terensko vozilo. Ostali smo malo zatečeni, a on je inzistirao da mora biti tako. Očito je velika ljubav u pitanju', šaleći se prisjetio za tportal nikad ispričane priče Darko Gavrić Čerčo , pročelnik splitskog HGSS-a.

Bila je to do tada i ostala je do danas najvrednija pojedinačna privatna donacija koju je HGSS dobio, a mogla je biti i veća da se na lageru mogao naći čuveni off road Land Rover Discovery.

'On nam je isprva htio kupiti Land Rover, koji je bio skuplji od Toyote, ali se on tada prestao proizvoditi, pa nam je rekao da izaberemo nešto po našem izboru do iznosa koji je namijenio. I tako smo odabrali Toyotu Land Cruiser', kazao nam je Stipe Božić, proslavljeni alpinist, koji je ispred HGSS-a razgovarao sa zagrebačkim poduzetnikom, dodavši da je donator u ugovoru izričito zabranio da se njegovo ime javno spominje.