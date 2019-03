Mala škola rock'n'rolla: Fantastična priča o profesorici koja je odvela sedmaše na koncert Partibrejkersa

Reforma prije reforme. Ima nade za ovu zemlju… Tako glase neki u nizu, svih odreda pozitivnih, komentara nakon što se društvenim mrežama proširila vijest da je profesorica sedmog razreda, kojem je razrednica, učenike jedne zagrebačke škole odvela na koncert Partibrejkersa u 'Tvornicu kulture'. S razrednicom Anom Bajo i njezinim učenicima razgovarali smo nekoliko dana nakon koncerta

U razredu je opet nastao muk, da bi Marko Novak pomalo nesigurno i potiho rekao: 'To je ona neka društvena mreža, ali ne znam točno za što.'

'A tko zna što je Myspace ?', pitali smo dalje jer baš jučer objavljena je vijest da je nekad popularan glazbeni servis nepovratno izgubio sve što je na njega bilo pohranjeno od 2003. do 2015. godine.

Priznajem, našao sam se u slijepoj ulici, nisam imao pojma što su to 'Čuvari galaksije', pa sam doznao da je riječ o filmu o timu superheroja snimljenom po Marvelovu stripu.

Tajac, međusobno pogledavanje i traženje pogledom nekog tko zna odgovor. Međutim - ništa. A onda, nakon desetak sekundi pauze, odgovor izvlači Luna Čuljak: 'Aha, znam, to je ono gdje se stavi kaseta pa se sluša muzika! Vidjela sam to u 'Čuvarima galaksije'.'

iPod bio 'mala sprava za slušanje'.

Iako sa spomenutim pojmovima vezanima za glazbu nisu na 'ti', pripadnici tzv. generacije Z iz gore spomenute škole znaju tko su Partibrejkers, The Doors, The Beatles, The Rolling Stones, Azra, EKV, TBF…

A znaju zahvaljujući svojoj razrednici Ani Bajo, profesorici matematike koja dio sata razredne zajednice, nakon što obavi sve što propisuje program, koristi za 'Glazbenu abecedu'. Pomoću nje učenici se upoznaju s općim mjestima glazbene pop-rock kulture.

Pa su tako u petom razredu prošli kroz domaći pop i rock, a u šestom su zašli u korijene rock'n'rolla od Beatlesa, preko Rolling Stonesa i Led Zeppelina, do Jimija Hendrixa. U sedmom se bave novovalnom scenom, a dogodine ih čekaju rock i pop 80-ih i 90-ih.

'Nije cilj da djeca to slušaju. Cilj je da nauče nešto što je opća kultura, da se upoznaju s time. A ako netko to kasnije bude slušao, to je samo dodatak', kazala nam je Bajo.

Djeca, ističe, pokazuju interes i entuzijazam i ako koji slučajem na nekom satu preskoče 'Glazbenu abecedu', odmah pitaju zašto je nema i kada će je biti.