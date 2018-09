Mala izlaznost na referendumu, prosvjednici poručili: Ne želimo u EU kroz ulaz za poslugu

Makedonci u nedjelju glasuju na referendumu o promjeni imena u 'Republika Sjeverna Makedonija', čime bi mogli završiti desetljeća dug spor s Grčkom koji je blokirao put prema članstvu u Europskoj uniji i NATO-u, no do 13 sati je zabilježena mala izlaznost

Predsjednik Gjorge Ivanov je najavio da neće glasovati na referendumu, a kampanja bojkota je potaknula sumnje u to hoće li izlaznost biti minimalnih 50 posto stanovništva koliko je potrebno da referendum bude validan.

Dvije vlade su u lipnju postigle dogovor na temelju prijedloga o novom imenu, no nacionalistički protivnici tog sporazuma smatraju da bi ta promjena potkopala etnički identitet makedonske, većinom slavenske populacije.

Pobornici promjene imena, poput socijalističkog premijera Zorana Zaeva, kažu kako je to cijena vrijedna plaćanja u zamjenu za članstvo u oba saveza.

Iako referendum nije pravno obvezujuć, dovoljan broj članova parlamenta rekao je da će se držati njegovog rezultata. Za promjenu imena je potrebna dvotrećinska većina u parlamentu.

Makedonsko državno izborno povjerenstvo objavilo je da do 13 sati nije bilo izbornih nepravilnosti, no do tog je vremena izlaznost bila samo 16 posto, u usporedbi s 34 posto koliko je iznosila na parlamentarnim izborima 2016. kad je 66 posto glasača izašlo na birališta.



'Došao sam glasovati zbog svoje djece i našeg mjesta u Europi', otkrio je 62-godišnji birač Gjose Tanevski, također u makedonskoj prijestolnici.

'Siromašni smo, ali dostojanstveni'

Ispred zgrade parlamenta u Skoplju 54-godišnji Vladimir Kavardarkov priprema malu pozornicu i postavlja stolice ispred šatora koje su postavili protivnici referenduma.

'Mi smo za NATO i EU, ali se želimo pridružiti s uspravnim glavama, ne kroz ulaz za poslugu', kazao je Kavadarkov.

'Siromašna smo zemlja, ali imamo dostojanstvo'.

'Ako nas oni (NATO i EU) ne žele primiti kao Makedoniju, možemo se okrenuti drugima poput Kine i Rusije i postati dio euroazijske integracije', zaključio je Makedonac.

Premijer Zaev tvrdi kako bi članstvo u NATO-u donijelo veoma potrebne investicije u njihovoj zemlji gdje je nezaposleno više od 20 posto stanovnika.