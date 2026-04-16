Slovačka: Blokirat ćemo nove sankcije Rusiji dok se ne popravi naftovod Družba

Slovačka i Mađarska, koje uvelike ovise o ruskoj nafti, optužile su Ukrajinu da nastoji odgoditi popravak naftovoda. "Ako naftovod Družba ne bude operativan kad se na stolu nađe odobrenje 20. paketa (sankcija), nećemo ga odobriti", rekao je Blanar, prenosi Dennik N.

"Nemamo drugog načina da prisilimo ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i Europsku komisiju da poprave Družbu", rekao je ministar slovačkim zastupnicima.

Naftovod Družba opskrbljuje naftom Slovačku i Mađarsku, dvije zemlje bez izlaza na more i nekoć članice Varšavskog pakta. Slovački premijer Robert Fico i njegov mađarski kolega na odlasku Viktor Orban optužili su ukrajinskog predsjednika za "ucjenu" glede ponovnog puštanja naftovoda u rad.

Orban je stavio veto na zajam Europske unije Ukrajini od 90 milijardi eura, čime je izazvao ogorčenje među svojim europskim partnerima pošto je u početku dao potporu ovom zajmu. Blanar je uvjeravao da Slovačka neće blokirati zajam Ukrajini unatoč napetostima zbog naftovoda Družbe.

Robert Fico i Viktor Orban, koji je u nedjelju pretrpio poraz na izborima u Mađarskoj, najbliži su saveznici ruskog predsjednika Vladimira Putina unutar Europske unije.