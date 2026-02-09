Macronov 'for sure' postao hit na društvenim mrežama, a sada je dobio i svoje vino

Iako je prošlo više od dva tjedna od Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, francuski predsjednik Emmanuel Macron itekako još uvijek osjeća posljedice koje je izazvao njegov govor
Govor francuskog predsjednika Emmanuela Macrona u Davosu ostao je upečatljiv po njegovom neobičnom izgovoru određenih riječi, a fraza "For sure" (op.a sigurno, zasigurno) postala je hit na društvenim mrežama te čak dospjela i na sajam vina u Francuskoj.
Naime, Macron je posjetio vinski sajam 'Wine Paris' te je degustirao brojne sorte vina. No, pažnju mu je privukao jedan od štandova koji je u njegovu čast izradio posebnu bocu vina na kojoj su se mogle vidjeti sunčane naočale koje je Macron nosio u Davosu kao i natpis 'For sure'.
'Mali poklon improvizovan u posljednjem trenutku. Pomislili smo na vas i mislimo da s tim možemo ponovo pokrenuti proizvodnju rosé vina u SAD-u uz vašu podršku', rekao je vlasnik vinarije.
Vino se očito svidjelo i Macronu jer je snimku podijelio na društvenim mrežama, uz status 'Francusko vino, sigurno!'.