Macronov 'for sure' postao hit na društvenim mrežama, a sada je dobio i svoje vino

Iako je prošlo više od dva tjedna od Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, francuski predsjednik Emmanuel Macron itekako još uvijek osjeća posljedice koje je izazvao njegov govor

Govor francuskog predsjednika Emmanuela Macrona u Davosu ostao je upečatljiv po njegovom neobičnom izgovoru određenih riječi, a fraza "For sure" (op.a sigurno, zasigurno) postala je hit na društvenim mrežama te čak dospjela i na sajam vina u Francuskoj.

Emmanuel Macron reacts to the « For sure » trend! Full screen for translation. pic.twitter.com/JpfGH7qJD0 — Catherine 🍀 🇫🇷 Paris (@What_s_Up_You) February 5, 2026

Naime, Macron je posjetio vinski sajam 'Wine Paris' te je degustirao brojne sorte vina. No, pažnju mu je privukao jedan od štandova koji je u njegovu čast izradio posebnu bocu vina na kojoj su se mogle vidjeti sunčane naočale koje je Macron nosio u Davosu kao i natpis 'For sure'.

French president Emmanuel Macron has become a huge meme for saying "for sure" in the most French way pic.twitter.com/TTQLeyofE8 — Almost (@almost_co) February 3, 2026

'Mali poklon improvizovan u posljednjem trenutku. Pomislili smo na vas i mislimo da s tim možemo ponovo pokrenuti proizvodnju rosé vina u SAD-u uz vašu podršku', rekao je vlasnik vinarije.