završene pripreme

Macron: Ukrajinski saveznici dogovorili su se o sigurnosnim jamstvima

V. B./Hina

03.09.2025 u 22:22

Zelenski i MAcron
Zelenski i MAcron Izvor: EPA / Autor: TERESA SUAREZ / POOL
Bionic
Reading

Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je u srijedu navečer da su ukrajinski saveznici završili pripreme za vojna sigurnosna jamstva kako bi podržali Ukrajinu

Govoreći u Elizejskoj palači tijekom prijema za ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, Macron je rekao da su temelji koje su vojni zapovjednici postavili od summita o Ukrajini u Bijeloj kući sredinom kolovoza utrli put brzoj akciji nakon što se postigne mirovni sporazum.

Posao je dovršen, čeka se političko odobrenje

"Zahvaljujući doprinosima pripremljenim, dokumentiranim i potvrđenim danas poslijepodne na razini ministara obrane pod strogom tajnošću, sada možemo reći: ovaj posao je dovršen i spreman za političko odobrenje", rekao je Macron.

U četvrtak će se u Parizu sastati savjetnici Koalicije voljnih, saveza od oko 30 zemalja koje podržavaju Kijev protiv ruske invazije.

vezane vijesti

Zelenski je pozdravio napredak, naglašavajući da jamstva predstavljaju stvarnu, opipljivu podršku Ukrajini, a ne simbolična obećanja. Dodao je da su i prethodne inicijative koalicije, u koje isprva nitko nije vjerovao, provedene i daju rezultate.

Sigurnosna jamstva uključivat će jačanje ukrajinske vojske, slanje kopnenih trupa radi osiguranja mira u Ukrajini i uključivanje SAD-a u sigurnosne obveze.

Još jači angažman

Ranije u srijedu, glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izjavio je nakon sastanka s estonskim predsjednikom Alarom Karisom u Bruxellesu da očekuje "sutra ili prekosutra jasan dogovor o tome što kolektivno možemo isporučiti".

"To znači da se možemo još intenzivnije angažirati, također s američkom stranom", dodao je.

Između ostalog, razgovori u četvrtak trebali bi se usredotočiti na to kakva se sigurnosna jamstva mogu pružiti Ukrajini kako bi se spriječio eventualni novi ruski napad.

Rutte je rekao da je skupina u procesu finaliziranja posljednjih detalja na razini vojnih zapovjednika, ministara obrane te šefova država i vlada.

Karis je ponovio da je Estonija spremna osigurati vojnike za moguće europske mirovne snage. "Nastavljamo sudjelovati u ovom planiranju", rekao je.

Nedavno su se unutar Europske unije vodile rasprave o tome u kojoj mjeri bi europske zemlje mogle sudjelovati u jamstvima vojne sigurnosti za Ukrajinu ako se postigne sporazum o prekidu vatre između Kijeva i Moskve.

Raspravlja se i o tome trebaju li vojnici iz zemalja EU-a obučavati ukrajinske oružane snage na ukrajinskom tlu.

Njemački kancelar Friedrich Merz prošli je tjedan izjavio da ne postoje konkretni planovi za vojnu operaciju.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
nesreća u portugalu

nesreća u portugalu

Lisabonska Gloria iskočila iz tračnica: Najmanje 15 ljudi je poginulo, a 18 ih je ozlijeđeno
PODIJELJENA MIŠLJENJA

PODIJELJENA MIŠLJENJA

Treba li izbaciti mobitele iz škola i kako će se onda djeca javiti roditeljima? 'To je tek početak'
vrući mikrofon

vrući mikrofon

Putin i Xi o besmrtnosti: Organe je moguće presađivati iznova i iznova

najpopularnije

Još vijesti