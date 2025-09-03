Trump: Putin će donijeti odluku, a ako budemo nesretni - vidjet ćete što će se dogoditi

Ured francuskog predsjednika objavio je ranije u srijedu da će nekoliko europskih čelnika uključujući Zelenskog i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona nazvati Trumpa u četvrtak poslijepodne.

Dužnosnik Bijele kuće rekao je da se očekuje da će Trump u četvrtak telefonom razgovarati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim.

Trump je rekao da će se razgovori održati u idućih nekoliko dana.

Poziv će uslijediti nakon većinom virtualnog sastanka u četvrtak, koji će organizirati Francuska, s oko 30 zemalja, o ratu u Ukrajini.

"Nemam poruku za predsjednika Putina", rekao je Trump novinarima u Bijeloj kući nakon sastanka s poljskim predsjednikom Karolom Nawrockim.

a ako budemo nesretni, vidjet ćete što će se dogoditi"On zna što ja mislim i on će donijeti odluku ovako ili onako. Kakva god ona bila, bit ćemo ili sretni zbog toga ili nesretni, a ako budemo nesretni, vidjet ćete što će se dogoditi", rekao je.

Nije rekao na što misli, ali je prije govorio o mogućnosti uvođenja novih sankcija Rusiji.