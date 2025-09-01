robert fico

Jedini čelnik EU države u Pekingu: 'Ne razumijem zašto'

Bi. S. / Hina

01.09.2025 u 23:01

Robert Fico
Robert Fico Izvor: EPA / Autor: Zsolt Szigetvary
Bionic
Reading

Slovački premijer Robert Fico održat će bilateralne sastanke s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na obilježavanju godišnjice Drugog svjetskog rata u Pekingu ovaj tjedan, rekao je u ponedjeljak Fico

Zatim će se u petak na istoku Slovačke sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem, po priopćenju.

Fico će biti jedini čelnik države članice Europske unije koji će nazočiti svečanosti u Pekingu.

Ondje će biti i čelnici Sjeverne Koreje, Irana i Mjanmara.

'Poštujem svaku pojedinu žrtvu borbe protive fašizma pa sam zato prije s poštovanjem stajao ispred spomenika u Moskvi, Normandiji i Washingtonu', rekao je Fico, u priopćenju.

Samit u Pekingu
  • Samit u Pekingu
  • Samit u Pekingu
  • Samit u Pekingu
  • Samit u Pekingu
  • Samit u Pekingu
    +7
Samit u Kini Izvor: EPA / Autor: SUO TAKEKUMA / POOL

'Osobno žalim, i priznajem da ne razumijem zašto, što će od država članica EU-a samo Slovačka biti nazočna u Pekingu. Gradi se novi svjetski poredak, nova pravila multipolarnog svijeta, nova ravnoteža sila, što je iznimno važno za stabilnost svijet'.

vezane vijesti

preporučujemo

DOPUNA ZAKONA

DOPUNA ZAKONA

Kazneno djelo: SDP predlaže zatvorske kazne za isticanje ustaških i četničkih simbola
vlatko cvrtila

vlatko cvrtila

Stručnjak o događajima u Kini: Stvara se savezništvo protiv 'bullyinga' carinama
PAD NADSTREŠNICE

PAD NADSTREŠNICE

'Srednjoškolci pamte': Komemorativne šetnje diljem Srbije povodom deset mjeseci od tragedije

najpopularnije

Još vijesti