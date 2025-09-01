Jedini čelnik EU države u Pekingu: 'Ne razumijem zašto'

Zatim će se u petak na istoku Slovačke sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskijem, po priopćenju.

Fico će biti jedini čelnik države članice Europske unije koji će nazočiti svečanosti u Pekingu.

Ondje će biti i čelnici Sjeverne Koreje, Irana i Mjanmara.

'Poštujem svaku pojedinu žrtvu borbe protive fašizma pa sam zato prije s poštovanjem stajao ispred spomenika u Moskvi, Normandiji i Washingtonu', rekao je Fico, u priopćenju.