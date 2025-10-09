Macron u potrazi za šestim premijerom: U kuloarima se spominje nekoliko imena

Lecornu je otkrio da je Macronu rekao da idući premijer ne smije biti povezan s njegovim političkim pokretom niti imati ambicije za predsjedničke izbore koji slijede 2027. godine.

'Današnje pitanje je postoji li dovoljno odgovornih', rekla je glasnogovornica vlade Aurore Berge za RTL radio. 'Mislim da je ovo posljednja šansa'.

Macronov ured kasno u srijedu je najavio da će predsjednik imenovati novog premijera u idućih 48 sati, nakon što je onaj odlazeći, Sebastien Lecornu , održao dva dana pregovora kako bi pokušao izvući Francusku iz najdublje političke krize u nekoliko desetljeća.

U kuloarima se spominje nekoliko imena, uključujući bivšeg socijalističkog premijera Bernarda Cazeneuvea, čelnika ureda za reviziju Pierrea Moscovicija i centrista veterana Jean-Louisa Borlooa.

Lecornu, premijer s najkraćim mandatom u suvremenoj francuskoj povijesti, nakon konzultacija s drugim političkim klubovima rekao je da se većina njih protivi prijevremenim izborima te da postoji put, iako težak, prema izglasavanju proračuna do kraja godine.

Još jedna sporna točka je Macronova mirovinska reforma iz 2023. koja postepeno diže dob umirovljenja sa 62 na 64 godine. Ljevica traži da se od tog zakona odustane.

Šef republikanaca Bruno Retailleau, ministar unutarnjih poslova na odlasku, rekao je da je razgovarao s Borloom u četvrtak ujutro. Pohvalio je 74-godišnjaka kao nekog tko će unijeti promjenu, nije lijevo nastrojen niti blizak Macronu.

Retailleau je naglasio da je ključno da u novoj vladi ne bude previše predstavnika Macronove stranke, poražene na prošlogodišnjim prijevremenim izborima.

'U ovoj političkoj krizi ne smijemo dodatno ugroziti krhkost demokracije', upozorio je šef republikanaca.

U međuvremenu je Jordan Bardella, predsjednik desničarske stranke Nacionalnog okupljanja Marine Le Pen, ponovio zahtjev stranke za novim parlamentarnim izborima.

Manuel Bompard, predstavnik lijeve Nepokorene Francuske, ponovio je pak svoje pozive Macronu da podnese ostavku.