Čule se eksplozije u Parizu, izgorio kombi kraj ureda premijera

07.10.2025 u 11:22

Francuski vatrogasci Izvor: EPA / Autor: NICOLAS SERVE
U jeku političke krize i ostavke premijera, u Parizu su se čule eksplozije, a planuo je i kombi blizu ureda premijera Sebastiena Lecorna

U Parizu su se čule tri eksplozije blizu Hotela Matignon u kojemu je premijer Sébastien Lecornu trebao održati sastanke nakon svoje ostavke, prenosi Le Parisien. Planuo je i kombi u blizini premijerova ureda, no intervencijom hitnih službi nije se proširio na okolne zgrade.

Podsjetimo, Lecornu, čija je vlada imenovana u nedjelju navečer, bio je premijer do ponedjeljka, kad su je odbili i saveznici i oporba. Time je postala najkraća vlada suvremene francuske povijesti, što pokazuje da se radi o dubokoj političkoj krizi.

