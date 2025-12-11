Dobitnica Nobela za mir stigla u Oslo: Machado je potajice napustila Venezuelu

Dobitnica Nobelove nagrade za mir Maria Corina Machado stigla je u Oslo usred noći u četvrtak, rekao je čelnik Nobelovog odbora, nakon što nije uspjela stići u norveški glavni grad na vrijeme kako bi primila svoju nagradu na svečanosti održanoj nekoliko sati ranije.

58-godišnja inženjerka potajno je napustila Venezuelu i krenula u Oslo prkoseći desetljetnoj zabrani putovanja koju su nametnule vlasti u njezinoj domovini i nakon što se više od godinu dana skrivala. "Mogu potvrditi da je Maria Corina Machado stigla u Oslo", rekao je Joergen Watne Frydnes okupljenima u predvorju Grand Hotela, gdje tradicionalno odsjedaju dobitnici Nobelove nagrade. "Na putu je ovamo, ali će odmah ići naći se sa svojom obitelj... Vidimo se sutra."

Njezina kći, Ana Corina Sosa Machado, primila je Nobelovu nagradu u njezino ime i u njezino ime održala govor u kojem je rekla da demokracije moraju biti spremne boriti se za slobodu kako bi preživjele. Govoreći o pokojnom predsjedniku Hugu Chavezu, koji je izabran 1999. i bio na vlasti do svoje smrti 2013., rekla je: "Kada je za predsjednika izabran vođa vojnog udara protiv demokracije, mnogi su mislili da karizma može zamijeniti vladavinu prava". "Režim je od 1999. bio posvećen demontiranju naše demokracije", uvjerena je Machado.

Maduro se boji da ga Trump želi svrgnuti? Predsjednik Nicolas Maduro, na vlasti od 2013., tvrdi da ga američki predsjednik Donald Trump pokušava svrgnuti kako bi dobio pristup ogromnim venezuelskim rezervama nafte te da će se građani i oružane snage Venezuele oduprijeti svakom takvom pokušaju. Kada je Machado u listopadu osvojila Nobelovu nagradu za mir, dijelom ju je posvetila Trumpu, koji je i sam rekao da zaslužuje tu čast. Povezala se s jastrebovima bliskima Trumpu koji tvrde da je Maduro povezan s kriminalnim bandama koje predstavljaju izravnu prijetnju američkoj nacionalnoj sigurnosti, unatoč sumnjama koje je izrazila američka obavještajna zajednica.

Iz Venezuele brodom, u Norvešku privatnim avionom Machado je u utorak napustila Venezuelu brodom i otputovala na karipski otok Curacao, odakle je privatnim avionom otišla za Norvešku, prema osobi upoznatoj s tim pitanjem. Izvor, koji je bio informiran iz Machadinog tima, rekao je da je njezin bijeg s venezuelanske obale organiziralo njezino osiguranje.