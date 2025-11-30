Trump najavio kopnene operacije, a Maduro kaos i 'pakao': Može li se Venezuela obraniti?

Američki predsjednik Donald Trump ovaj je tjedan najavio da će SAD "vrlo brzo" započeti s kopnenim operacijama kako bi se zaustavile mreže trgovaca drogom u Venezueli. Tamošnji predsjednik Nicolas Maduro odgovara da će zemlju braniti osam milijuna ljudi

Američki predsjednik Donald Trump ovaj je tjedan najavio da će SAD "vrlo brzo" započeti s kopnenim operacijama kako bi se zaustavile mreže trgovaca drogom u Venezueli. Tamošnji predsjednik Nicolas Maduro odgovara da će zemlju braniti osam milijuna ljudi. Donald Trump u subotu je rekao da zračni prostor iznad i oko Venezuele treba smatrati "u cijelosti zatvorenim", u trenutku dok Washington pojačava pritisak na vladu predsjednika Nicolasa Madura. Američki napadi na brodove koji navodno prevoze drogu u području Kariba traju već mjesecima, a istodobno se u regiji gomilaju američke vojne snage. Uz to, Trump je u Venezueli odobrio tajne operacije CIA-e.

Maduro: Osam milijuna ljudi je spremno braniti zemlju Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro, kojeg Trump optužuje da vodi narkodržavu, tvrdi da je više od osam milijuna ljudi izrazilo spremnost da brani svoju zemlju i pridružilo se “nacionalnom obrambenom sustavu” nakon najave o mobilizaciji svih borbeno spremnih muškaraca za obranu od američkog napada. Rekao je da je više od četiri i pol milijuna od njih već obučeno u prijašnjim godinama i spremno za rat. Radi se, vjerojatno, samo o praznim prijetnjama. Reuters piše, pozivajući se na šest izvora upoznatih s venezuelskim vojnim sposobnostima, da je venezuelska vojska, koja u regularnim snagama i paravojnim formacijama ukupno ima oko 300.000 pripadnika, oslabljena nedostatkom obuke, niskim plaćama i propadanjem opreme. Drugi izvor kazao je, pak, da će se odaziv na mobilizaciju mjeriti u tisućama, a ne u milijunima. Korjeni krize Trenutna eskalacija napetosti između Venezuele i SAD-a nije samo retorička. Obje strane djeluju kao da su spremne ići do kraja, a analitičari upozoravaju da bi ova napetost mogla prerasti iz diplomatskog u stvarni ratni sukob. Korijeni trenutne krize sežu u 2019. godinu kada su Sjedinjene Države, u Trumpovom prvom mandatu, priznale Juana Guaidaoa kao predsjednika Venezuele i uvele najstrože sankcije u povijesti prema Caracasu, uključujući potpuni embargo na naftu i blokadu imovine u SAD-u. Cilj je bio srušiti Madura, međutim, on je preživio zahvaljujući potpori Rusije, Kine, Kube, Irana i venezuelanske vojske. Za vrijeme Bidenove administracije sankcije su donekle ublažene, dopušten je ograničeni izvoz nafte, ali nakon spornih predsjedničkih izbora u Venezueli 2024. godine, na kojima je Maduro službeno „pobijedio“ s 51 posto, a oporba tvrdi da je zapravo teško poražen, Biden je ponovno pooštrio sankcije.