Likvidiran bivši predsjednik ukrajinskog parlamenta, ubojica u bijegu

Ukrajinska policija je potvrdila da je u subotu u Lavovu došlo do pucnjave. Žrtva, "dobro poznata javna i politička osoba", umrla je na licu mjesta od zadobivenih rana", dodaje policija.

Okolnosti njegove smti i razlozi njegove likvidacije su za sada nepoznati.

Predsjednik Volodimir Zelenski je naknadno precizirao da se radi o Andriju Parubiju, predsjedniku parlamenta od 2016. do 2019. Izrazio je žaljenje zbog "strašnog ubojstva" i obećao istragu kako bi se to ubojstvo rasvijetlilo.

Policija traga za napadačem.

Parubi je sudjelovao u proeuropskim pokretima u Ukrajini, u "narančastoj revoluciji" 2004., a potom na Majdanu 2014.