nepoznate okolnosti

Likvidiran bivši predsjednik ukrajinskog parlamenta, ubojica u bijegu

I.J./Hina

30.08.2025 u 13:21

Andrij Parubij
Andrij Parubij Izvor: EPA / Autor: ANDRII NESTERENKO
Bionic
Reading

Ukrajinski zastupnik i bivši predsjednik ukrajinskog parlamenta ubijen je u subotu vatrenim oružjem u Lavovu, na zapadu zemlje, objavile su vlasti, dodavši da se za napadačem traga.

Okolnosti njegove smti i razlozi njegove likvidacije su za sada nepoznati.

Ukrajinska policija je potvrdila da je u subotu u Lavovu došlo do pucnjave. Žrtva, "dobro poznata javna i politička osoba", umrla je na licu mjesta od zadobivenih rana", dodaje policija.

vezane vijesti

Predsjednik Volodimir Zelenski je naknadno precizirao da se radi o Andriju Parubiju, predsjedniku parlamenta od 2016. do 2019. Izrazio je žaljenje zbog "strašnog ubojstva" i obećao istragu kako bi se to ubojstvo rasvijetlilo.

Policija traga za napadačem.

Parubi je sudjelovao u proeuropskim pokretima u Ukrajini, u "narančastoj revoluciji" 2004., a potom na Majdanu 2014.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
SVE JE SKUPLJE

SVE JE SKUPLJE

Planirate na Oktoberfest? Evo koliko košta litra piva, vode, pola pilića... jedno jelo čak 229 eura!
POGORŠANJE VREMENA

POGORŠANJE VREMENA

Dramatična snimka s A1, obilna kiša na riječkom području, potop i u Metkoviću
međunarodni dan nestalih

međunarodni dan nestalih

Medved: Traga se za 1744 nestalih, to je otvorena rana iz Domovinskog rata

najpopularnije

Još vijesti