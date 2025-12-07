Skupina beninskih vojnika: 'Preuzeli smo vlast'; ministar obrane: 'Spriječen je pokušaj puča'

Potez predstavlja najnoviju prijetnju za demokratske norme u regiji, a do njega je došlo nakon prošlomjesečnog puča u Gvineji Bisau, odnosno devetog po redu u zapadnoj i središnjoj Africi od 2020.

Najmanje osam vojnika, od kojih nekoliko s kacigama, otišlo je na državnu televiziju kako bi objavili da je vojni odbor predvođen pukovnikom Tigrijem Pascalom preuzeo vlast te da raspušta državne institucije, suspendira ustav i zatvara zračne, kopnene i morske granice.

'Vojska svečano obećava da će beninskom narodu dati nadu u zaista novo razdoblje, gdje će bratstvo, pravda i rad prevladati', pisalo je u priopćenju koje je pročitao jedan od vojnika.