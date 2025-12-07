ZAPADNOAFRIČKA DRŽAVA

Skupina beninskih vojnika: 'Preuzeli smo vlast'; ministar obrane: 'Spriječen je pokušaj puča'

L. Š. / Hina

07.12.2025 u 12:44

Benin - ilustracija
Benin - ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: AFP / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Skupina vojnika u zapadnoafričkoj zemlji Benin je u nedjelju na državnoj televiziji objavila da je preuzela vlast, a beninski ministar unutarnjih poslova Alassane Seidou je u priopćenju rekao da su oružane snage uspješno spriječile pokušaj puča

Potez predstavlja najnoviju prijetnju za demokratske norme u regiji, a do njega je došlo nakon prošlomjesečnog puča u Gvineji Bisau, odnosno devetog po redu u zapadnoj i središnjoj Africi od 2020.

Najmanje osam vojnika, od kojih nekoliko s kacigama, otišlo je na državnu televiziju kako bi objavili da je vojni odbor predvođen pukovnikom Tigrijem Pascalom preuzeo vlast te da raspušta državne institucije, suspendira ustav i zatvara zračne, kopnene i morske granice.

'Vojska svečano obećava da će beninskom narodu dati nadu u zaista novo razdoblje, gdje će bratstvo, pravda i rad prevladati', pisalo je u priopćenju koje je pročitao jedan od vojnika.

vezane vijesti

Ministar vanjskih poslova Olushegun Adjadi Bakari je za Reuters rekao da je 'manja skupina' vojnika pokušala srušiti vladu, ali da snage odane predsjedniku Patriceu Talonu rade na obnavljanju reda. 'Došlo je do pokušaja, ali situacija je pod kontrolom. Velik dio vojske je i dalje vjeran te preuzimamo situaciju', rekao je.

Dodao je da pučisti imaju kontrolu samo nad državnom televizijom kojoj je onemogućeno emitiranje od nedjelje prijepodne. U nekoliko četvrti najvećeg grada i gospodarskog središta Cotonoua se mogla čuti pucnjava dok su stanovnici rano u nedjelju odlazili na misu.

Francusko veleposlanstvo je na društvenoj platformi objavilo da se pucnjava čula blizu rezidencije predsjednika Talona u Cotonouu te je pozvalo svoje državljane da ostanu u kućama. Do pokušaja prevrata je došlo u vrijeme kada se Benin priprema za predsjedničke izbore u travnju, koji predstavljaju kraj vladavine Talona, koji je na vlasti do 2016.

Vladajuća koalicija u Beninu je za svog kandidata nominirala ministra financija Romualda Wadagnija, ključnog arhitekta njenih gospodarskih politika, kako bi nastavio provoditi reforme trenutne administracije bude li izabran. Odluka Talona da odstupi nakon dva mandata je rijedak potez u zapadnoj i središnjoj Africi, gdje su demokratske norme po sve većim pritiskom.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
MIROVNI PREGOVORI

MIROVNI PREGOVORI

Trumpov izaslanik: 'Sporazum o okončanju rata u Ukrajini je blizu. Ključna su ova dva pitanja'
KOMENTIRAO I FEMICID

KOMENTIRAO I FEMICID

Jandrokovića pitali je li moralno da uhićeni Mikulić koristi '6+6'. Evo što je rekao
PETE HEGSETH

PETE HEGSETH

Na tankom ledu nakon skandala: Američki ministar obrane pod pritiskom da podnese ostavku?

najpopularnije

Još vijesti