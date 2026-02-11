Lijeva oporba predlaže: Nema pregovora i konsenzusa, tko dobije 101 glas postaje ustavni sudac

Odbije li njihov prijedlog vladajuća većina na Odboru za Ustav, lijevo-progresivna oporba dobit će argument za napadanje vladajućih, odnosno HDZ-a, da su oni ti koji su opstruirali izbor tri ustavna suca i da su oni doveli do blokade Ustvnog suda. S druge strane, HDZ-ovci će napadati oporbu da oni nikada nisu ni htjeli da se tri suca izaberu jer su procijenili da im odgovara situacija u kojoj Ustavni sud funkcionira u 'krnjem' sastavu od desetero sudaca.

Lijevo-liberalna opcija, doznaje Petra Maretić Žonja iz Večernjeg lista , izaći će s prijedlogom da matični Odbor za Ustav uputi na izjašnjavanje na plenarnu sjednicu svih 14 pristiglih imena za ustavne suce . Onaj tko na tajnom glasanju dobije dvotrećinsku većinu, odnosno 101 glas, ulazi u Ustavni sud. Lijeva oporba drži da se tako može riješiti problem blokade izbora tri ustavna suca, bez pregovora s HDZ-om.

Da pregovora s HDZ-om o toj temi nema niti će ih biti, poručio je jučer SDP-ov glavni pregovarač Saša Đujić.

'Oko pregovora i svih aktivnosti vezano uz izbor ustavnih sudaca i dalje smo s kolegama iz Možemo!, a i ostale kolege iz lijevo-liberalne opozicije dijele naš stav i podržavaju poziciju zaustavljanja pregovora. I dalje je jasno da ne možemo razgovarati s kršiteljem Ustava i pričati o izboru ustavnih sudaca s nekim tko krši Ustav i zakone Republike Hrvatske', komentirao je za Hinu Đujić medijske navode da će njegova stranka navodno samostalno nastaviti pregovore s HDZ-om.

Podsjetimo, lijeva je oporba prekinula pregovore s HDZ-om oko ustavnih sudaca nakon što je Vlada preuzela doček rukometaša.

'U ovom se trenutku sigurno neće nastaviti jer smatramo da nema smisla pregovarati s nekim tko svakim svojim postupkom na dnevnoj bazi ruši Ustav RH. Ruši ga na izboru predsjednika Vrhovnog suda, gdje izmišlja neka svoja pravila, na imaginarnim vlastitim kvotama oko Ustavnog suda, na vanjsko-sigurnosnoj politici, gdje su derogirali ulogu predsjednika Republike, i, u konačnici, s ustavnim pravima lokalne samouprave', ustvrdio je tada SDP-ov Mišel Jakšić.

Ne izaberu li saborski zastupnici tri ustavna suca, Ustavni sud od sredine travnja morat će funkcionirati u 'krnjem' sastavu od desetero sudaca. Zbog kompliciranog izbora sudaca, gdje se traži dvotrećinska većina , odnosno 101 glas, oporba i vladajući uglavnom pregovaraju kako bi došli do nekog konsenzusa i tako osigurali da potreban broj kandidata dobije dovoljno glasova.