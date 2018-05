Liječnici koncesionari odgovaraju Mrsiću: On je zadnji koji nam nešto može govoriti

Hrvatska udruga koncesionara primarne zdravstvene zaštite u srijedu je poručila da novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti nema alternative, koliko god se interesni lobiji trudili dezinformirati javnost, posebno naglašavajući da je nezavisni saborski zastupnik Mirando Mrsić zadnji koji ih ima pravo prozivati za potrošnju javnoga novca

'TO NIJE SOCIJALDEMOKRATSKI'

Odgovarajući na Mrsićeve kritike da se novim zakonom udara u temelje javnog solidarnog zdravstva i socijalne države, predsjednica udruge Josipa Rodić istaknula je kako joj je "žao da se kolega Mrsić išao služiti apsolutno iracionalnim komentarima".

"On je zadnji koji nam može nešto govoriti o potrošnji javnoga novca jer je poznata situacija s bivšom tvrtkom njegove supruge. To je presedan koji se nikada nije dogodio - da je privatna tvrtka bila dužna HZZO-u, a radilo se o dugu od preko 10 milijuna kuna i oprostu od 2,7 milijuna kamata. To je količina novca koju moja ordinacija ne priskrbi ni u deset godina rada", istaknula je Rodić.

Zahtjev za produženjem javne rasprave o predloženom zakonu, koji je uputio SDP-ov Željko Jovanović, ocijenila je iracionalnim jer se na tom zakonu radi od rujna 2017.

"Nikakve odgode ne dolaze u obzir, svi su imali mjesec dana savjetovanja da istaknu svoje primjedbe", kaže Rodić.

U najboljim europskim zdravstvenim sustavima nema domova zdravlja