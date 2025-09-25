'Mini Noina arka' u svemiru: Što je sve Rusija poslala u orbitu i donijela natrag

U kapsuli se nalazilo 75 miševa, više od 1500 muha, sjeme biljaka, kulture stanica, mikroorganizmi i drugi biološki uzorci. Cilj misije bio je proučiti učinke svemirskih uvjeta – bestežinskog stanja i kozmičkog zračenja – na žive organizme. Satelit je lansiran 20. kolovoza s kozmodroma Bajkonur raketom Sojuz-2.1b i postavljen u polarnu orbitu na visini od oko 370 do 380 kilometara, s nagibom od 97 stupnjeva.

Fotografije s mjesta slijetanja pokazale su da je udar kapsule izazvao manji požar niskog raslinja, a on je brzo ugašen. Helikopteri sa stručnjacima ubrzo su sletjeli da bi izvukli žive organizme i započeli inicijalne preglede. Primjerice, odmah su provjeravali motoričku aktivnost muha da bi otkrili moguće poremećaje živčanog sustava.

Prvi pregledi obavljeni su u mobilnom medicinskom šatoru postavljenom na mjestu slijetanja, a biološki uzorci već su sljedeće noći prebačeni u laboratorije Instituta za biomedicinske probleme (IBMP) Ruske akademije znanosti, glavne institucije koja je vodila projekt, piše Space.com.