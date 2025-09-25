'Mini Noina arka' u svemiru: Što je sve Rusija poslala u orbitu i donijela natrag

Ruski biološki istraživački satelit Bion-M br. 2 vratio se 19. rujna na Zemlju nakon 30 dana provedenih u orbiti, noseći više od 30 znanstvenih eksperimenata. Modul je sletio u stepe Orenburške oblasti, a zbog broja živih organizama koje je prevozio dobio je nadimak 'mini Noina arka'
U kapsuli se nalazilo 75 miševa, više od 1500 muha, sjeme biljaka, kulture stanica, mikroorganizmi i drugi biološki uzorci. Cilj misije bio je proučiti učinke svemirskih uvjeta – bestežinskog stanja i kozmičkog zračenja – na žive organizme. Satelit je lansiran 20. kolovoza s kozmodroma Bajkonur raketom Sojuz-2.1b i postavljen u polarnu orbitu na visini od oko 370 do 380 kilometara, s nagibom od 97 stupnjeva.
Fotografije s mjesta slijetanja pokazale su da je udar kapsule izazvao manji požar niskog raslinja, a on je brzo ugašen. Helikopteri sa stručnjacima ubrzo su sletjeli da bi izvukli žive organizme i započeli inicijalne preglede. Primjerice, odmah su provjeravali motoričku aktivnost muha da bi otkrili moguće poremećaje živčanog sustava.
Prvi pregledi obavljeni su u mobilnom medicinskom šatoru postavljenom na mjestu slijetanja, a biološki uzorci već su sljedeće noći prebačeni u laboratorije Instituta za biomedicinske probleme (IBMP) Ruske akademije znanosti, glavne institucije koja je vodila projekt, piše Space.com.
Deset područja istraživanja
Znanstveni program misije Bion-M br. 2 podijeljen je u deset tematskih odjeljaka. Prva dva bave se fiziologijom životinja u bestežinskom stanju i pod utjecajem kozmičkog zračenja, s ciljem razvoja tehnologija za dugotrajne svemirske letove s ljudskom posadom.
Treći, četvrti i peti usmjereni su na utjecaj svemirskih uvjeta na biljke i mikroorganizme te njihovu prilagodbu, odnosno opća pravila opstanka života u svemiru.
Šesti, osmi i deveti obuhvaćaju biotehnološke, tehničke i fizikalne eksperimente, a sedmi uključuje radiobiološke testove potrebne za razvoj sigurnosnih standarda novih svemirskih letjelica. Deseti odjeljak obuhvatio je studentske projekte iz Rusije i Bjelorusije.
Poseban naglasak stavljen je na eksperiment nazvan 'Meteorite', proveden tijekom vraćanja kapsule u atmosferu. U trup letjelice ugrađeni su komadi bazalta u koje su bili umetnuti mikrobi kako bi se testiralo mogu li preživjeti ekstremne temperature pri povratku. Time se istraživala hipoteza panspermije, mogućnost da je život na Zemlji stigao iz svemira putem meteorita.
Misija Bion-M br. 2 nastavak je tradicije ruskih biosatelita koji se koriste još od 1970-ih. Prikupljeni podaci trebali bi pomoći znanstvenicima u boljem razumijevanju utjecaja svemirskog okoliša na žive organizme, što je ključno za buduće letove ljudi na Mjesec, Mars i dalje u Sunčevu sustavu.