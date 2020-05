'Maksimalan broj ljudi koji bi u Hrvatskoj umro da pustimo virus da se potpuno proširi jest oko 20.000. To je jako puno ljudi i mi to ne možemo dopustiti', kaže Gordan Lauc, znanstvenik, redoviti profesor biokemije i molekularne biologije o tome kako je najveće pitanje bilo koja je gornja granica te da se sada 'to po prilici zna'

Gordan Lauc, naš poznatni znanstvenik, redoviti profesor biokemije i molekularne biologije odgovarajući na pitana u video intervjuu za Večernji list rekao je kako nije rješenje potpuno zatvaranje društva. 'I ljudi se sada često pitaju zašto smo uopće išli u karantenu, ali ne smiju zaboraviti da to što se najcrnji scenarij nije dogodio kod nas, to ne znači da se ne bi dogodilo da nismo poduzeli sve ove mjere. Jer se on dogodio u Wuhanu, Lombardiji, New Yorku, pa u određenoj mjeri i u Londonu', objasnio je Lauc koji je dodao kako za većinu ovaj virus nije toliko opasan te da na razini pojedinca nitko ne bi trebao paničariti.