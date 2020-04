Hrvatski znanstvenik Gordan Lauc sinoć je na Facebooku poručio: Vrijeme je da otvorimo šampanjac! Referirao se na vijest iz SAD-a o velikom serološkom istraživanju u gradu New Yorku u kojem su kod 20 posto testiranih pronađena protutijela na SARS-CoV-2, tj. da su došli u kontakt s virusom i na njega uspješno razvili protutijela

Nakon ove studije smo sigurni da to nije tako, budući da je u istoj studiji postotak pozitivnih u nekim drugim dijelovima države New York bio svega nešto preko 3% (a nije za očekivati da drugi koronavirusi koji su tu već godinama, imaju toliko različitu rasprostranjenost). Ako u gradu New York 20% ljudi ima protutijela, to znači da su oni bili zaraženi negdje pred najmanje desetak dana. Istraživanja su pokazala da ne razvijaju svi zaraženi protutijela, tako da je pred desetak dana bilo zaraženo barem 25-30% ljudi u New Yorku.

Do danas se infekcija još nešto proširila, tako da je možda čak i 40-50% ljudi u New Yorku došlo u kontakt s virusom. Čak i uz tako visoku zaraženost populacije, broj hospitalizacija je u padu i čini se da su „odradili“ najgori dio epidemije. Što to znači za Hrvatsku? Na temelju ovih podataka iz New Yorka, sada možemo dosta pouzdano izračunati kako bi izgledao najcrnji scenarij u Hrvatskoj. To znači da mudrim upravljanjem epidemijom možemo osigurati da do razine od skoro 50% zaraženih do koje je New York došao u dva mjeseca mi dođemo u 8-10 mjeseci i tako izbjegnemo veliki drugi (tj. kod nas prvi) val epidemije na jesen. Kako to točno postići je nešto što će epidemiolozi trebati dobro isplanirati, no sada barem dosta pouzdano znamo što je gornja granica štete koju ovaj virus može napraviti. Naravno postoje još neke nepoznanice, no ona je ipak znatno niža od onoga što smo se pribojavali i zato je vrijeme da otvorimo šampanjac. Nije još sve gotovo, no izlazak iz tunela sada ipak dosta jasno vidimo', optimističan je Lauc.