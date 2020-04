Hrvatski znanstvenik Gordan Lauc prenosi ključna zapažanja, objavljena u istraživanja o trudnicama, primljenim u njujorško rodilište posljednjih dana

Iznimno zanimljiva informacija koja budi optimizam stiže nam danas iz New Yorka, napisao je Gordan Lauc na Facebooku. Vijest je, kaže, objavljena u časopisu New England Journal of Medicine, najuglednijem medicinskom časopisu u svijetu, a u najvećem broju slučajeva ono što je objavljeno u njemu smatra se vrlo pouzdanom informacijom.