Kuščević: Idemo u mini reformu uprave, ukidamo pomoćnike ministara i uvodimo ravnatelje putem natječaja

Vraća li se tzv. revolving door u ministarstva i namjerava li se uopće smanjiti njihov broj - pitanja su koja su se pojavila nakon što je u javno savjetovanje krenuo nacrt prijedloga Zakona o sustavu državne uprave. Što on doista donosi, za tportal je pojasnio resorni ministar uprave Lovro Kuščević

Drugim riječima, dok su dosadašnji pomoćnici imenovani, budući ravnatelji uprava morat će proći natječaj. On se zasad ne spominje u zakonu, no Kuščević nas uvjerava da će se ti detalji riješiti Zakonom o državnim službenicima, koji također ide u izmjene.

Kuščević: Ne smanjujemo broj ministarstava

Prema prijedlogu zakona, mijenjaju se i odredbe koje govore o radu ministarstava. Tako se odredba kako se ministarstva 'ustrojavaju za obavljanje poslova državne uprave u jednom ili više upravnih područja' mijenja u odredbu kako se ona 'ustrojavaju za obavljanje poslova državne uprave u više upravnih područja'. Iako su Jutarnjem listu iz tih izmjena iščitali prvi korak ka smanjivanju broja ministarstava, Kuščević kaže da to nije tako. 'Smanjenje broja ministarstava nije predmet ovog zakona, to se regulira Zakonom o djelokrugu i radu ministarstava i drugih državnih tijela. Hoće li to doći nekad na dnevni red, ne znam, ali nije predmet ovog zakona', napominje Kuščević.

Dok je javnosti vjerojatno zanimljiviji dio koji se odnosi na depolitizaciju uprave, Kuščević ističe i drugi dio promjena koji se tiče decentralizacije.

'Ovim zakonom otvaramo mogućnost da konačno poslove koje danas obavljaju uredi državne uprave, a imamo ih 20, prepustimo županijama. Na taj način ćemo dobiti 20 državnih tijela manje, poslove ćemo približiti našim sugrađanima na terenu i vjerujemo da ćemo postići još bolju kvalitetu obavljanja državnih poslova, a da će i ta sinergija i spajanje pomoći županijama u još boljem obavljanju poslova iz njihovog djelokruga', objašnjava Kuščević.

Vlada ide u mini reformu uprave

Izmjene Zakona o sustavu državne uprave u javnom su savjetovanju do 8. ožujka, a u tom ministarstvu predviđaju da bi zakon stupio na snagu već 1. lipnja. S obzirom na rad Sabora i stanke koje još predstoje do lipnja, upitali smo Kuščevića znači li to da će zakon onda ići u hitnu proceduru. On može stupiti na snagu i u lipnju ili u srpnju, kaže nam Kuščević.

'Ne vidim razloga zašto bi išao u hitnu proceduru. Malo ćemo se više potruditi i mi u Vladi i u Saboru da se to odradi na vrijeme. Nakon toga ostaje vrijeme za raspisivanje natječaja i odabir ravnatelja uprava. A da bi profunkcionirala naša ideja o prijenosu ovlasti na županije, tu će trebati izmijeniti još niz zakona. Radi se o 40-ak zakona iz drugih resora i 12 zakona iz resora Ministarstva uprave. Zato žurimo s ovim zakonom, da nam ostane od lipnja do prosinca vremena za izmjenu tih 50-ak zakona kako bi od 1. siječnja 2020. zaista županije mogle preuzeti te poslove. Dakle, jedan veliki posao je ispred Vlade RH, ja bih rekao prava mini reforma koja će rezultirati depolitizacijom i profesionalizacijom javne uprave i decentralizacijom države jer ovo je prvi put da država spušta nekoliko stotina svojih poslova na županije', zaključio je Kuščević za tportal.